Ted Lasso revient dans une quatrième saison inattendue

Ted Lasso (Jason Sudeikis) revient pour aider l'entraîneuse Alice Chilton (Tanya Reynolds) à coacher une équipe féminine. Image: Apple TV+

Le personnage le plus apprécié du petit écran est de retour

On la pensait terminée, mais la série Ted Lasso connait un retour inattendu avec une quatrième saison, malgré sa conclusion satisfaisante.

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Souvenez-vous: durant l’été 2020, le monde fait face à la pandémie de Covid-19. Une période anxiogène qui s’est quelque peu allégée lorsqu’un certain coach de football est apparu sur la plateforme Apple TV afin de remettre de l’ordre au sein du club AFC Richmond. Série feel-good par excellence, Ted Lasso aura su convaincre bien au-delà des amateurs de ballon rond grâce à sa bienveillance et sa bonhomie, incarnées à la perfection par l’irrésistible Jason Sudeikis (également co-créateur de la série).

On a une collègue qui en est fan Ted Lasso a changé ma vie et risque de changer la vôtre (oui oui)

Après une apparition clin d’œil sur la pelouse de la finale de la Coupe du monde, Ted Lasso débarque officiellement en streaming sur Apple TV et MyCanal ce mercredi 5 août pour une quatrième saison que l'on n’aurait jamais pensé voir le jour. En effet, la troisième saison diffusée en 2023 avait bien pris soin de clore de manière satisfaisante tout ce qui avait été amorcé trois ans plus tôt.

Vidéo: extern / rest

Dans cette série, on suivait cet entraîneur américain partir à la découverte de notre football européen, afin d’emmener le club britannique de Richmond au sommet des classements. Un comble, puisqu’il avait été initialement embauché par la charismatique Rebecca Welton (Hannah Waddingham) pour ruiner le club de son affreux ex-mari Rupert, interprété par le regretté Anthony Stewart Head, décédé en juin dernier.

La troisième saison se terminait par le succès de l’équipe, le club de Richmond arrivant finalement deuxième du championnat de Premier League derrière Manchester City. C’était également une sortie de piste pour Ted, qui retournait aux Etats-Unis afin d’y retrouver sa vie familiale. Néanmoins, une courte scène évoquant une équipe féminine laissait la porte ouverte à un possible spin-off, qui s’avère aujourd’hui être le point de départ de ce nouveau cycle.

On prend les mêmes et on recommence

Ted est donc rappelé par Rebecca, qui vient d’acquérir l’équipe de football féminine de Richmond, évoluant en Ligue 2. Un nouveau challenge pour notre bon vieux Ted Lasso, sous la forme d’un reboot déguisé qui pourrait donner envie de soupirer très fort. Cependant, un vent de nostalgie vient nous caresser lors du visionnage de ces premiers épisodes, et les retrouvailles avec cette fine équipe sont inévitablement propices aux sourires.

Allez les filles! Image: Apple TV+

On retrouve donc Rebecca et Keeley (Juno Temple), ainsi que Roy (Brett Goldstein) et le coach Beard (Brendan Hunt) mais également de nouveaux visages, comme celui de Tanya Reynolds, découverte dans Sex Education, dans le rôle d'une coach ronchonne aux antipodes de Ted, grand optimiste devant l'Eternel. Quant aux joueuses, peu mises en avant en ce début de saison, elles devraient se révéler durant les épisodes suivants.

Déconstruire le football

Cette quatrième saison reprend les bases des précédentes, tout en tenant compte de l’évolution de ses personnages, qui ont bien changé depuis les débuts de l’aventure. La formule reste la même, avec un personnage résilient et à l’écoute de ses pairs, qui vient briser les stéréotypes de genre inhérents au monde du football, notamment ceux liés à la virilité et à la santé mentale.

Image: Apple TV

En s’intéressant au football féminin, Ted Lasso vient ausculter une autre facette de ce sport, bien plus méconnue et nettement moins financée que son équivalent masculin. Une discipline d’ailleurs en plein essor, au vu de la popularité de la dernière Coupe du monde féminine qui a eu lieu dans notre beau pays et dont la prochaine aura lieu au Brésil en 2027.

Pourtant, le football féminin subit encore et toujours un traitement sexiste. Comme on peut le voir dans la série, les joueuses ne disposent pas d’un vestiaire décent et les actionnaires du club sont des plus sceptiques quant à la rentabilité d’un équipe dont les matchs ne sont visibles qu'en streaming.

Si la série marche un peu sur des œufs, car il s’agit de rire avec les joueuses plutôt que de s’en moquer, on ne peut que souhaiter que les brillants Jason Sudeikis, Bill Lawrence, Brendan Hunt et Joe Kelly, à l’origine de la série, se soient entourés de plumes féminines pour écrire cette nouvelle salve d'épisodes. Ce début de saison a néanmoins l'intelligence de questionner notre bon vieux Ted par sa posture de sauveur.

Malgré une sensation de déjà-vu et quelques longueurs, les vibes feel-good qui ont fait le succès de la série sont bien présentes. A une époque où le football est entaché par la cupidité de la FIFA et où le masculinisme devient un modèle pour une partie de la jeunesse, on a plus que jamais besoin d’un coach empathique et bienveillant. On ne peut donc que se réjouir du retour de Ted Lasso.

(Ted Lasso est disponible sur Apple TV et MyCanal)