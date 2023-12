23 façons de sauver votre sapin de Noël

Faire cohabiter le sapin de Noël et son animal domestique dans la même pièce: voilà le défi qu'ont décidé de relever ces internautes.

Plus de «Divertissement»

Ils sont partout. Enfin, surtout dans votre salon, à foutre des poils sur votre plaid préféré. Mais qu'est-ce qu'on les aime, nos petits «Félix» et nos chers «Doggo». Pour beaucoup d'entre nous, ils font partie de la famille. Mais voilà, quand la fin de l'année pointe le bout de son museau gelé, et qu'on installe l'arbre de Noël, nos adorables petits compagnons semblent investis d'une mission: défoncer chaque épine du nouveau venu.

Votre Félix est peut-être sage, mais sachez que, face à notre fier sapin, la petite Tchouka de ma maman semble possédée par Azazel lui-même. A chaque Noël, ses yeux jaunes sont habités d'une folle et inquiétante lueur. Le félin commence alors à courir dans toute la maison en fixant les petits chevaux à bascule en bois et les mini-pives dorées comme s'ils étaient des ennemis à abattre. Si l'on ne l'empêchait pas, Tchouka finirait certainement par faire un vol plané digne d'Armand Duplantis depuis la table à manger, pour renverser notre pauvre conifère et ses apparats.

Mais heureusement, il y a des petits malins qui ont une solution à tout. Voici 23 propriétaires d'animaux domestiques qui ont trouvé comment sauver leur Noël.

Upside down, uptown side.

source: sad and useless

Noël en tôle.

source: sad and useless

Ne vous laissez pas avoir pas son regard «innocent». Il suffit d'une seconde le dos tourné.

source: sad and useless

Et pour prendre une douche....on espère qu'il neige.

De l'art.

source: sad and useless

Nous aurions dû tous y penser.

source: sad and useless

source: sad and useless

Bon, Cerbère aide aussi.

Quelle naïveté!

source: sad and useless

🎅.

source: sad and useless

Pâques ou Noël, même combat.

source: sad and useless

...

source: sad and useless

Autant ne rien faire, non?

source: sad and useless

Que dire?

source: sad and useless

source: sad and useless

POV: faire votre sapin vous a pris beaucoup trop de temps cette année.

Sapin-phore.

source: sad and useless

source: sad and useless

Bon, c'est peut-être bien pratique, mais avoir un joli intérieur, c'est aussi un droit.

La p'tite touche.

source: sad and useless

Il a l'air déçu.

source: sad and useless

source: sad and useless

source: sad and useless

Rachitique ou tout pelé, choisissez votre camp!

source: sad and useless

Les meilleurs repoussoirs.

Une idée de génie.

source: sad and useless

Sous cellophane...

source: sad and useless

...et tout emballé pour le micro-ondes!

En mode «trompe-l'œil»

source: sad and useless

On vous en remet une couche?

Copin comme cochon: les chats

Vidéo: watson

Miaou! Voici 22 photos de chats en mauvaise posture