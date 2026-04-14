Ici, on prend votre dégré de détente de façon trèèèès sérieuse! Image: watson/instagram

Fini de rire: les Fails sont de retour, et c'est du sérieux!

C'est mardi, c'est l'heure de se détendre le slip, sans penser à rien, à part au sens profond des mèmes qui vont suivre.

Madeleine Sigrist Suivez-moi

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Hello, everybody, tout le monde!

C'est mardi, c'est bientôt le week-end!​

Ici, on prend votre bien-être et votre santé mentale très au sérieux. On ne rigole pas avec votre moral; on veut que vous receviez les Fails les plus premiums, les mieux fagottés de la Toile.

Allez, on vous présente sans plus tarder ce qu'on a déniché pour vous.

Commençons par le titre de la semaine:

A Disneyland Tokyo, des corbeaux ont commencé à arracher les cheveux de Raiponce.

Voici les images vidéo troublantes:

Ne vous inquiétez pas, elle va bien, elle sait encore chanter.

De toute façon, ce n'était pas une bonne semaine pour les personnages Disney.

RIP., Olaf. :-(

La fonction de remplissage automatique d'Excel fonctionne toujours aussi bien.

«J'ai photoshopé le bébé dans le bac, patron!»

Bien joué. 👍🏻

Au cas où quelqu'un se demandait à quoi ressemblent réellement ces masques de beauté rigolos sur le visage:

Puisqu'on vous dit que la curiosité est un vilain défaut. Image: instagram

C'est certainement un magasin de troc. Rassurez-nous...?

Ne soyez pas si impatients...

Le message en lui-même n'est pas si bête:

En gros: Ne soyez pas stupide. Pas de place pour les gens stupides ici.

(Pourrait être accroché au travail.)

On avait encore jamais vu cette routine sportive. C'est efficace?

Les Fails robotiques sont toujours hilarants...

Le Fail le plus mignon de la semaine.

Il va bien, ne pleurez pas. 🥺

Difficile de dire s'il s'agit d'un Fail ou d'un Win.

L'hiver est derrière nous. Mais on est un peu nostalgique...

La photo de famille de la semaine:

Savoureux.

Une femme remarque qu'elle se lave les mains avec un morceau de fromage depuis des semaines.

Pour lire la suite, c'est par ici (Daily Star).

Merci de la précision.

Huile d'olive.

J'ai vraiment le goût de l'huile d'olive.

Ce chat arrive à résumer notre année avec tellement de dextérité!

Notre chat était tellement sûr de lui.

Sinon, pour résumer notre année, on peut faire plus direct:

Non.

Eeeeet...

... CiaaooOOOOooooo!

(Et bonne nuit.)

Bonus-Win

😳😳😳

Voici le lien original.