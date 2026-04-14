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Fini de rire: les Fails sont de retour, et c'est du sérieux!

Fini de rire: les Fails sont de retour, et c&#039;est du sérieux!
Ici, on prend votre dégré de détente de façon trèèèès sérieuse!Image: watson/instagram

Fini de rire: les Fails sont de retour, et c'est du sérieux!

C'est mardi, c'est l'heure de se détendre le slip, sans penser à rien, à part au sens profond des mèmes qui vont suivre.
14.04.2026, 05:3014.04.2026, 05:30
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Hello, everybody, tout le monde!

C'est mardi, c'est bientôt le week-end!​

Ici, on prend votre bien-être et votre santé mentale très au sérieux. On ne rigole pas avec votre moral; on veut que vous receviez les Fails les plus premiums, les mieux fagottés de la Toile.

Allez, on vous présente sans plus tarder ce qu'on a déniché pour vous.

Commençons par le titre de la semaine:

Die lustigsten Fails der Woche: Rapunzel
Image: instagram

A Disneyland Tokyo, des corbeaux ont commencé à arracher les cheveux de Raiponce.

Voici les images vidéo troublantes:

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Ne vous inquiétez pas, elle va bien, elle sait encore chanter.

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De toute façon, ce n'était pas une bonne semaine pour les personnages Disney.

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RIP., Olaf. :-(

La fonction de remplissage automatique d'Excel fonctionne toujours aussi bien.

Die lustigsten Fails der Woche
Image: instagram

«J'ai photoshopé le bébé dans le bac, patron!»

Die lustigsten Fails der Woche: Baby in Wanne aka Photoshop-Fail
Image: reddit

Bien joué. 👍🏻

Au cas où quelqu'un se demandait à quoi ressemblent réellement ces masques de beauté rigolos sur le visage:

Die lustigsten fails der Woche: Maske
Puisqu'on vous dit que la curiosité est un vilain défaut. Image: instagram

C'est certainement un magasin de troc. Rassurez-nous...?

Die lustigsten Fails der Woche
Image: instagram

Ne soyez pas si impatients...

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gif: instagram

Le message en lui-même n'est pas si bête:

Die lustigsten Fails der Woche
Image: instagram

En gros: Ne soyez pas stupide. Pas de place pour les gens stupides ici.

(Pourrait être accroché au travail.)

On avait encore jamais vu cette routine sportive. C'est efficace?

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Les Fails robotiques sont toujours hilarants...

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Humeur
Pourquoi cette Suissesse nous a cruellement manqué à Coachella

Le Fail le plus mignon de la semaine.

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Il va bien, ne pleurez pas. 🥺

Difficile de dire s'il s'agit d'un Fail ou d'un Win.

die lustigsten Fails der Woche: Neulich, im Drive Thru
Image: instagram

L'hiver est derrière nous. Mais on est un peu nostalgique...

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La photo de famille de la semaine:

Die lustigsten Fails der Woche: Hund sitzt auf Kind
Image: instagram

Savoureux.

Fail: Lustige Schlagzeile: Frau verwechselt Seife mit Käse
Image: instagram

Une femme remarque qu'elle se lave les mains avec un morceau de fromage depuis des semaines.

Pour lire la suite, c'est par ici (Daily Star).

Merci de la précision.

Die lustigsten Fails der Woche: Olivenöl Glace
Image: instagram

Huile d'olive.
J'ai vraiment le goût de l'huile d'olive.

Ce chat arrive à résumer notre année avec tellement de dextérité!

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gif: instagram

Notre chat était tellement sûr de lui.

Sinon, pour résumer notre année, on peut faire plus direct:

Die lustigsten fails der Woche: Schild No
Image: instagram

Non.

Eeeeet...

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... CiaaooOOOOooooo!

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(Et bonne nuit.)

Bonus-Win

😳😳😳

She literally lift her with one leg
by u/isosaleh in nextfuckinglevel

Voici le lien original.

«C'est tout pour aujourd'hui. A bientôt, c'te équipe!»
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