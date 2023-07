13 placements de produits dans des films si peu discrets qu'ils font marrer

La production de films et de séries est une activité coûteuse. Un accord avec une marque est donc évidemment bienvenu. Mais le placement se fait parfois au prix de la discrétion - et du bon goût.

Certaines marques n'hésitent pas à débourser des millions. Heineken, par exemple, a payé 45 millions de dollars américains pour apparaître sept secondes dans Skyfall et pouvoir emprunter James Bond pour un spot publicitaire. Le fait que Bond boive soudain de la bière et non un délicat Martini n'a toutefois pas été très bien accueilli par les fans.

Mais un sou est un sou (comme dirait Oncle Picsou) (et non, ceci n'est pas un placement). Pour s'assurer la maille, s'il le faut, les producteurs n'hésitent pas à rendre la pub si évidente qu'elle ne pourra pas échapper au spectateur du fond, même si celui-ci est super myope, ou absolument pas concentré sur le film.

Bon, on s'y met? Voici 13 exemples de placements de produits éhontés.

The Great Gatsby: Moët & Chandon

The Great Gatsby (2013). Image: warner bros.

Lors des soirées de Jay Gatsby, le champagne coule à flots comme nulle part ailleurs. Si les bouteilles de Moët & Chandon semblent placées sans vergogne, c'est probablement parce que, pour des raisons inexplicables, elles étaient énormes.

Stranger Things: Eggo

Stranger Things est diffusé sur Netflix depuis 2016. Image: netflix

Eleven est totalement obsédé par les gaufres de la marque Eggo. La publicité a fait son effet, car après la diffusion de la deuxième saison en 2017, les ventes de gaufres Eggo ont augmenté de 14%. L'émission populaire a réussi à donner une «pertinence culturelle» à la marque vieillissante, selon CNN.

Transformers 4: Oreo et Bud Light

Transformers: L'Âge de l'extinction est sorti en 2014. Image: paramount

La très évidente publicité Oreo n'est pas le seul placement de produit dans Transformers. Une camionnette de la marque de bière Bud Light est détruite, et Mark Wahlberg en boit une canette.

World War Z: Pepsi

Brad Pitt joue Gerry Lane dans World War Z (2013). Image: paramount

Pendant le point culminant du film, Brad Pitt s'arrête pour boire un Pepsi. De nombreux spectateurs ont trouvé cette scène dérangeante, pour ne pas dire déplacée.

Chuck: Subway

Chuck (2007-2012) avec Mark Christopher Lawrence et Joshua Gomez. Image: nbc

Dans la série Chuck, Subway n'est pas uniquement placée bien en vue; la chaîne de fast-food a également été intégrée à l'intrigue. Ainsi, plusieurs personnages mangent les sandwichs de la marque, et commentent leur bon goût. Quelle discrétion!

I, Robot: Converse

Will Smith fanfaronne dans I, Robot (2004) avec ses Converse flambant neuves. Image: Twentieth Century Fox

Dans plusieurs scènes de I, Robot, Will Smith mentionne à quel point ses Converse All Stars vintage 2004 flambant neuves sont superbes. Il les kiffe tellement qu'il les brandit plusieurs fois au milieu de l'image.

Mac & Me: McDonald's

Dans Mac et moi - un film fantastique de 1988 qui rappelle fortement E.T. - il y a une scène de danse qui dure au moins cinq minutes et qui se déroule...au McDonald's. Même Ronald McDonald est présent.

Superman II: Marlboro

Superman II (1980) avec Christopher Reeve. Image: warner bros.

Dans ce film de superhéros des années 80, le fabricant de cigarettes Marlboro est mentionné une vingtaine de fois. De plus, dans une scène, un véhicule Marlboro est bien visible à l'image.

Cast Away: FedEx

Tom Hanks ouvre le courrier dans Cast Away (2000). Image: united international pictures

FedEx n'a rien payé pour ce placement de produit. Pourtant, la marque est placée très en vue dans le film, car le personnage de Tom Hanks est un employé de FedEx, et cela fait donc partie de la trame narrative.

Conséquence: le service de livraison de colis a constaté une différence de notoriété après la sortie du film. Et ce, principalement en Europe et en Asie, où l'entreprise n'était pas vraiment connue il y a 20 ans, écrit The Hollywood Reporter.

E.T.: Reese's

E.T. - L'extraterrestre est un film de science-fiction sorti en 1982. Image: united international pictures

Dans E.T., les sucreries de Reese's ne sont pas seulement montrées, elles font également partie de l'intrigue. La publicité a été un véritable succès: en l'espace d'un mois, les ventes de Reese's ont triplé.

Fun Fact: En fait, Steven Spielberg voulait que ce soient les M&M's qui apparaissent dans E.T., et non les Reese's. Mais la marque aux chocolats ronds a refusé l'accord.

Little Nicky: le poulet de Popeye

Dans Little Nicky, la scène où Adam Sandler dit que le poulet de Popeye est fantastique - alors que le logo est bien mis en évidence - ressemble plus à un spot publicitaire qu'à une scène de film.

Les Tortues Ninja: Domino's Pizza

Les Tortues Ninja de Teenage Mutant, 1990. Image: warner bros.

Donatello, Michelangelo, Leonardo et Raphael adorent la pizza. Le film Les Tortues Ninja de 1990 a été payé par la chaîne de restauration rapide Domino's Pizza pour que ses fameuses galettes soient placées bien en vue.

Jurassic World: toute une série de placements

Image: Universal Pictures

Selon le réalisateur Colin Trevorrow, le placement constant de produits dans son film doit être compris comme une critique de la société de consommation. Mais les spectateurs ne l'ont pas compris.

Il y a même un montage de tous les placements de produits dans ce film appelé Product Placement World:

Quels placements de produits éhontés as-tu déjà remarqués? Écris-le dans les commentaires !

