Mieux qu'un ventilateur qui brasse de l'air chaud: une plongée visuelle à -20°C. Ne nous remerciez pas. 🥶

21 photos qui vous aideront (un peu) à supporter la chaleur ❄️

Voici 21 bouffées d'air pur et glacé pour climatiser votre cerveau (et votre smartphone). Bon frisson !

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Chez watson, on prend soin de nos lecteurs. Et on ne parle pas uniquement de votre intellect (excellent), de votre culture (élargie), ou de votre ouverture d'esprit (éprouvée, au vu de nos montages photo complètement pétés). Non, nous, on veille également à votre bien-être physique. On veut que vous vous sentiez reposés, détendus, et surtout... rafraîchis.

Heureusement, la synesthésie numérique existe. Grâce à l'effet de suggestion sensorielle, on va pouvoir faire baisser la température de quelques degrés.

Alors, regardez bien les images suivantes, plongez-vous dedans, et laissez vos neurones faire le reste. Si vous commencez à avoir la chair de poule ou si vous cherchez votre petite laine en plein mois de juin, c'est que ça fonctionne.

Image: shutterstock

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(smi)