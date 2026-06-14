Il fera très chaud en Suisse romande ces prochains jours. Image: montage watson

Voici quand la Suisse va frôler les 35°C

Après un week-end tempéré, la chaleur devrait fortement s’intensifier en Suisse durant la semaine.

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Après un week-end ensoleillé, mais tempéré, la Suisse s'apprête à connaître un net changement de régime météo. Selon MétéoSuisse, une masse d'air de plus en plus chaud et humide doit gagner le pays dès le milieu de la semaine, avec des températures pouvant localement approcher les 35°C.

La hausse du mercure commencera dès lundi. Les températures continueront à grimper mardi, au point que les 30°C devraient déjà être dépassés dans certaines régions, notamment à Genève et en Valais. Les nuits resteront encore relativement supportables, avec des minimales proches de 15°C.

Le jour où tout bascule (et il va faire chaud la nuit)

Le véritable coup de chaud est attendu à partir de mercredi. Sous l'effet d'un flux d'ouest puis de sud-ouest, de l'air chaud en provenance du sud de l'Europe remontera vers la Suisse. Les températures maximales devraient alors atteindre 33°C en plaine et pourraient localement flirter avec les 35°C, selon les prévisions de MétéoSuisse.

La chaleur ne concernera pas seulement les après-midi. Les températures nocturnes devraient elles aussi fortement augmenter et se rapprocher des 20°C. Ces nuits plus chaudes limiteront le refroidissement naturel et pourraient rendre l'épisode plus difficile à supporter, notamment dans les centres urbains.

La nature va donner moins de coups de pouces

Le contexte est également favorable à une accentuation de la chaleur. MétéoSuisse rappelle que la Suisse se trouve actuellement dans la période des journées les plus longues de l'année, à quelques jours du solstice d'été. La sécheresse légère à modérée qui persiste depuis plusieurs semaines dans certaines régions pourrait en outre réduire l'effet rafraîchissant de la végétation.

Cette séquence estivale ne devrait, toutefois, pas se dérouler sous un ciel parfaitement bleu. L'arrivée d'air plus humide, dès jeudi, augmentera le risque d'orages, particulièrement en fin de journée. Ces derniers pourraient apporter un répit temporaire, sans forcément mettre un terme à la chaleur.

Températures minimums, maximums et moyennes mesurées depuis dix jours et prévues pour les huit prochains jours à Genève. Image: capture d'écran météosuisse

Le frais va-t-il revenir?

Reste à savoir combien de temps durera l'épisode. Selon les projections présentées dans le blog de MétéoSuisse, le pic des températures pourrait être atteint le week-end prochain. Même en cas de léger recul à partir du 23 juin, les températures devraient rester supérieures aux normales saisonnières jusqu'au début du mois de juillet. (jah)