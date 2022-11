21 publicités qui vous donneront le sourire

Si vous voulez faire de la bonne publicité, vous devez trouver quelque chose pour vous démarquer. Il vous faut miser sur la créativité.

Des exemples? Le compte Twitter Best Ads Of All Time s'est donné pour mission de collecter et de présenter les meilleures publicités de tous les temps.



En voici quelques-unes:

C'est vrai. 😅

«Pourquoi aller chez le dentiste est important? Car même s'il lui manque un sourcil, la première chose que l'on remarque, c'est son sourire!»

Quand le produit est trop bon:

Casque avec réduction de bruit bien efficace.

Un avantage si on connaît les drapeaux.

Un bon argument, non?

Motivation. 💪

Avec une publicité aussi réaliste, plus besoin d'aller au zoo.

«Rencontrez une girafe.»

I’m lovin’ it! 😉

C'était en Suisse, soit dit en passant!

Un petit kick à la concurrence.

Une spécialité de Fedex.

Est-ce que vraiment, ça motive..?

Si simple, et pourtant tout le monde sait de quoi il s'agit.

Antipatriotique... pour une entreprise américaine.

Le drapeau indique: «Fabriqué en Chine».

...

«Extra large.»

Ce n'est probablement pas aussi rapide.

La pause illustrée.

Le slogan de l'entreprise est: «Have a Break. Have a Kitkat.» (= «Faites une pause, prenez un Kitkat.»)

Au moins, c'est clair. 💪

«Entrée» «Sortie»

C'est un fait. 🤷‍♂️🤷‍♀️

«Cinq fois plus de femmes qu'avec une Lamborghini.»

Mais bien sûr aussi cinq fois plus d'hommes.

A quoi ressemblerait la variante pour la fête des mères?

«Joyeuse fête des Pères.»

C'était sûrement avant l'augmentation du prix de l'essence...

«La ville est entre vos mains.»

Comment faire comprendre que votre produit dure vraiment.

«À tous ceux qui utilisent les produits de nos concurrents:



Bonne fête des pères.»

Bonus:

Probablement que personne ne s'y attendait.

(smi)

