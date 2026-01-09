assez dégagé
Voici comment on déneige en mode «Fast and Furious»

Cet article est dédié aux fans de neige et de pelles à neige.
Cet article est dédié aux fans de neige et de pelles à neige.

Voici comment on déneige en mode «Fast and Furious»

Vous avez vu la météo? L'heure est venue de sortir la pelle et d'aller racler! Faire défiler ces images devrait vous donner du courage et vous inspirer.
09.01.2026

Nous avions espéré de la neige tout l’hiver, mais il aura finalement fallu attendre les premiers jours de la nouvelle année pour voir les premiers flocons tomber. Ça y est, le manteau blanc a finalement enveloppé l'ensemble de la contrée, au grand dam des pendulaires et des conducteurs.

Il neige en Suisse (mais ça va se gâter)

Le bon côté des conditions météorologiques actuelles: nous pouvons enfin vous montrer ces superbes GIFs et photos de déneigement…

Le moyen de déblayage ultime:

GIF animéJouer au GIF
Image: imgur

Encore un qui a trop regardé Fast and Furious.

GIF animéJouer au GIF
Image: imgur

D'ailleurs ça fini quand cette saga?

«Fast & Furious X»: la fausse conclusion d'une saga en roue libre

Est-ce que quelqu'un connaît la série Snowpiercer?

Schneeräumung
Image: imgur

Ça donne envie de travailler chez les CFF.

GIF animéJouer au GIF
Image: imgur

Voilà ce qu'on appelle le travail d'équipe.

GIF animéJouer au GIF
Image: imgur
Image
Image: imgur

Le sens pratique, définition:

GIF animéJouer au GIF
Image: imgur

Ne jamais être trop près des voies.

GIF animéJouer au GIF
Image: imgur
Voici à quoi ressemble VRAIMENT le froid (alors ne vous plaignez pas)

Le sens pratique, c'est aussi de la créativité.

GIF animéJouer au GIF
Image: imgur

La journée de travail va être longue.

GIF animéJouer au GIF
bild. imgur

J'aurais voulu avoir la même en jouet.

GIF animéJouer au GIF
Image: imgur

Les hivers semblent particulièrement rigoureux dans cette région...

Schneeräumung
Image: imgur

...Et voici à quoi cela ressemble en action.

GIF animéJouer au GIF
Image: imgur

La déneigeuse la plus choue du monde:

schneeräumung
Image: imgur
Des centaines de vols annulés en Suisse et en Europe

Ce véhicule a assurément beaucoup plus de style.

Schneeräumung
Image: imgur

Quand vous voulez sortir la belle voiture le dimanche.

Schneeräumung
Image: imgur

Une pensée pour les touristes qui ne doivent pas connaître cette astuce.

GIF animéJouer au GIF
Image: imgur

Conduire à l'aveugle, littéralement.

GIF animéJouer au GIF
Image: imgur

On a dit qu'il fallait pas rester près des voies.

GIF animéJouer au GIF
Image: imgur

Bonus:

Eux, ils déneigent à la main (et c'est trop mignon).

GIF animéJouer au GIF
Image: imgur

(smi)

