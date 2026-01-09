Cet article est dédié aux fans de neige et de pelles à neige. Image: watson

Voici comment on déneige en mode «Fast and Furious»

Vous avez vu la météo? L'heure est venue de sortir la pelle et d'aller racler! Faire défiler ces images devrait vous donner du courage et vous inspirer.

Nous avions espéré de la neige tout l’hiver, mais il aura finalement fallu attendre les premiers jours de la nouvelle année pour voir les premiers flocons tomber. Ça y est, le manteau blanc a finalement enveloppé l'ensemble de la contrée, au grand dam des pendulaires et des conducteurs.

Le bon côté des conditions météorologiques actuelles: nous pouvons enfin vous montrer ces superbes GIFs et photos de déneigement…

Le moyen de déblayage ultime:

Encore un qui a trop regardé Fast and Furious.

Est-ce que quelqu'un connaît la série Snowpiercer?

Ça donne envie de travailler chez les CFF.

Voilà ce qu'on appelle le travail d'équipe.

Le sens pratique, définition:

Ne jamais être trop près des voies.

Le sens pratique, c'est aussi de la créativité.

La journée de travail va être longue.

J'aurais voulu avoir la même en jouet.

Les hivers semblent particulièrement rigoureux dans cette région...

...Et voici à quoi cela ressemble en action.

La déneigeuse la plus choue du monde:

Ce véhicule a assurément beaucoup plus de style.

Quand vous voulez sortir la belle voiture le dimanche.

Une pensée pour les touristes qui ne doivent pas connaître cette astuce.

Conduire à l'aveugle, littéralement.

On a dit qu'il fallait pas rester près des voies.

Bonus:

Eux, ils déneigent à la main (et c'est trop mignon).

(smi)