22 folles poignées de main qui resteront dans les mémoires

Bonus: Win et Fail en même temps

Le professeur d'anglais Barry White Jr. donne à chacun de ses élèves une poignée de main sophistiquée et personnalisée, adaptée à la personnalité de l'élève.

Voici quelques exemples pour vous inspirer et d'autres à ne surtout pas reproduire. Alors, vous êtes prêt pour la poignée de main parfaite?

Une poignée de main peut être bien plus qu’une simple salutation ou des félicitations. Cela peut être la célébration d’un moment très spécial. Mais cela implique aussi beaucoup de pression pour ne pas tout gâcher.

Mercredi est de retour

La bande-annonce de la saison 2 de Mercredi vient d'être dévoilée et d'après les premières images, ce deuxième volet s'annonce terrifiant. La sortie est prévue cet été sur Netflix.

Il était temps. Plus de deux ans après la sortie de la saison 1 sur Netflix, et après des mois de teasing, la bande-annonce du prochain volet de la série Mercredi a enfin été dévoilée. Jenna Ortega renfile sa sombre tenue d'écolière, natte ses cheveux noirs et revient dans le rôle de cette héroïne gothique qui a conquis les fans.