23 produits pour enfants qui ont été mal pensés

Pas étonnant que les kids d'aujourd'hui préfèrent s'amuser sur l'iPad. Quand on voit comment certains jouets ont été conçus, on préfère presque les laisser regarder Paw Patrol toute la journée.

Harry Styles s'est encore pris un truc en pleine poire

La star se produisait à Vienne ce samedi dans le cadre de sa tournée européenne. Durant sa prestation, l'artiste britannique a reçu un objet en plein visage.

Harry Styles, l'artiste british avec sans doute le plus de fans, enchaine depuis plusieurs années les tournées à guichets fermés. L'ancien membre du groupe One Direction est aujourd'hui un artiste confirmé qui a également entrepris un virage cinématographique. Une belle carrière parfois semée d'embuches, comme ce samedi 8 juillet, où d’après les informations dévoilées par le média TMZ, l’interprète a reçu un objet non identifié lors de son concert à Vienne, en Autriche.