«Tout ce dont tu as besoin, c’est d’amour»: Bruce Willis a 71 ans

Le célébrissime acteur, atteint de démence, fête ses 71 ans. A cette occasion, ses proches lui adressent des vœux très particuliers.

Jennifer Doemkes / t-online

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Depuis qu’il a connu son grand succès dans les années 1980 avec Piège de cristal, Bruce Willis compte parmi les plus grandes stars d’Hollywood et est devenu un favori absolu du public. En mars 2022, le choc pour ses fans: l’acteur annonce qu’il ne tournera plus de films. Sa famille révèle alors que Bruce Willis souffre d’aphasie, un trouble qui affecte ses capacités cognitives. Il est désormais établi que la star hollywoodienne est atteinte de démence frontotemporale.

Si, depuis l’annonce de son diagnostic, Bruce Willis s’est retiré de la vie publique, sa famille partage néanmoins de temps à autre des aperçus de son quotidien sur les réseaux sociaux. A l’occasion de son 71e anniversaire, ses proches lui ont cette fois adressé des messages émouvants.

«Je t’aime tellement»

Comme chaque année, Demi Moore a également adressé ses vœux à son ex-mari. L’actrice de 63 ans a publié sur Instagram deux photos récentes de Bruce Willis, où il apparaît aux côtés de sa petite-fille Louetta. La fillette, âgée de presque trois ans et fille de Rumer Willis, l’aînée de l’ancien couple, embrasse son grand-père sur la joue et le serre dans ses bras.

«Tout ce dont tu as besoin, c’est d’amour. Joyeux anniversaire, BW» Demi Moore sur Instagram

La publication de Demi Moore. Image: instagran

Rumer a elle aussi utilisé cette photo pour souhaiter un bon anniversaire à son père, en y ajoutant une vidéo. On y voit un Bruce Willis plus jeune, dans une scène de danse tirée du film Clair de lune de 1985. «Joyeux anniversaire, papa. Aujourd’hui, je voulais penser à toi en train de danser et simplement être toi-même, avec ton charme indéniable. Je t’aime tellement», a-t-elle écrit en légende.

Sa femme crée la fondation «Emma & Bruce Willis»

Emma Heming-Willis, l’épouse de Bruce Willis, a également partagé une photo de la star sur Instagram. Il s’agit d’un cliché privé, le montrant sur un bateau face à la mer. Le comédien de 71 ans regarde sur le côté, avec un sourire détendu.

La publication d'Emma Heming-Willis. image: instagram

La Britannique de 47 ans profite de cette occasion pour faire passer un message important.

«Aujourd’hui, nous célébrons l’anniversaire de Bruce. Cette expérience avec la démence frontotemporale (DFT) m’a ouvert les yeux sur la réalité à laquelle sont confrontées tant de familles. Cela m’a inspirée à créer la fondation “Emma & Bruce Willis” afin de sensibiliser à la DFT, de soutenir la recherche et d’accompagner les proches aidants qui portent chaque jour un lourd fardeau.»

Bruce Willis est marié à Emma Heming-Willis depuis 2009. Le couple a deux filles, Mabel et Evelyn, nées respectivement en 2012 et 2014. De son premier mariage avec Demi Moore, qui a duré de 1987 à 2000, sont nées ses filles Rumer, Scout et Tallulah. Les deux familles sont très proches et se soutiennent mutuellement. (trad. hun)