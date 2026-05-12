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Vienne veut transformer l’Eurovision 2026 en jackpot touristique

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L’Eurovision débarque à Vienne et la ville voit les choses en grand.Keystone

Vienne veut transformer l’Eurovision en jackpot touristique

Après Mozart et les valses, place aux paillettes et aux refrains kitsch. Vienne accueille l’Eurovision 2026, qui démarre ce mardi, avec une ambition très sérieuse derrière la fête: transformer le concours en gigantesque opération de promotion touristique et culturelle.
12.05.2026, 21:2612.05.2026, 21:26
Ouerdya AIT ABDELMALEK, vienne / afp

Temple de la musique classique, Vienne s’apprête à recevoir les amateurs de variété pour la grande fête de l’Eurovision, dont elle espère bien profiter pour dorer encore davantage sa réputation de destination culturelle et musicale. «Toutes les villes qui ont accueilli l’Eurovision ces dernières années montrent une évolution particulièrement positive en termes de croissance économique et de création de valeur», a relevé la maire adjointe de la ville Barbara Novak lors d’une conférence de presse, ravie de cette vitrine offerte à la capitale autrichienne.

Avec 20 millions de nuitées enregistrées et 8,9 millions de visiteurs en 2025, la ville de deux millions d’habitants est déjà l’une des destinations les plus prisées d’Europe, un attrait qui va bien au-delà de ses marchés de Noël et de son fameux concert classique du Nouvel An. Avec l’Eurovision, ce sont quelques dizaines de milliers de personnes supplémentaires qui devraient fouler les rues de l’ancienne capitale impériale par rapport au mois de mai de l’an dernier.

epa12945760 Finland&#039;s Linda Lampenius x Pete Parkkonen attend the Opening Ceremony at the &#039;Turquoise Carpet&#039; for the 70th Eurovision Song Contest (ESC) in Vienna, Austria, 10 May 2026. ...
Croisières, yoga et paillettes: Vienne passe en mode Eurovision.Keystone

Et fréquenter ses hôtels, ses restaurants, ses commerces, ses musées, etc. «Cela génère une activité importante dans de nombreux quartiers», souligne la municipalité interrogée par l’AFP, même si, pour l’instant, elle ne veut faire aucune projection sur les retombées possibles. «Une étude détaillée (…) sera publiée après l’événement», ajoute une porte-parole.

Elle précise toutefois que la fréquentation à Bâle en 2025, où 500 000 personnes ont participé à la semaine de l’Eurovision, habitants inclus, constitue leur étalon. La ville avait dépensé 36 millions d’euros pour l’accueil de la compétition.

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Vienne, aux finances dans le rouge, en a déboursé 22,6 millions, soit un tiers de moins, grâce à ses «excellentes infrastructures existantes», selon la municipalité, à commencer par la salle de concert de 16 000 places qu’elle met à disposition du concours.

Croisières musicales

La ville de Mozart et Beethoven, qui accueille entre autres des agences de l’ONU et l’Opep, possède une longue expérience dans l’organisation d’événements et a déjà reçu deux fois l’Eurovision, dont la dernière en 2015. Si le premier rendez-vous officiel du télécrochet est programmé dimanche, avec «le tapis turquoise», qui verra défiler les candidats des 35 pays participants entre le Burgtheater et le majestueux hôtel de ville néogothique, Vienne est déjà passée en mode festif.

«Du 4 au 15 mai, toute la ville devient une scène», vante le service de communication de la municipalité, qui veut offrir un spectacle exemplaire dans un contexte d’appels au boycott contre la participation d’Israël et d’annonces de manifestations qui pourraient quelque peu gâcher la fête.

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Les 550 tramways qui circulent à travers la ville arborent depuis quinze jours des fanions proclamant «Vienna 12 points», un clin d’œil au décompte des points attribués aux chanteurs. Outre le village des fans devant l’hôtel de ville, qui pourra accueillir gratuitement 15 000 personnes chaque jour et 30 000 les soirs des demi-finales et de la finale, des écrans géants seront disséminés dans plusieurs autres lieux afin de permettre au public d’assister au spectacle en plein air.

epa12945367 A crowd fills the venue ahead of the Opening Ceremony and &#039;Turquoise Carpet&#039; for the 70th Eurovision Song Contest (ESC) in Vienna, Austria, 10 May 2026. The Grand Final of ESC 20 ...
Le village des fans, devant l’hôtel de ville de Vienne.Keystone

Des croisières musicales sur le Danube, des séances de yoga, un parcours à travers l’histoire queer de la ville, des ateliers pour préparer des saucisses ou des Wiener Schnitzel, la fameuse spécialité autrichienne d’escalope de veau panée, figurent notamment dans le programme «offstage».

Avec 170 millions de téléspectateurs à travers le monde, sans compter les réseaux sociaux, «c’est une occasion unique de toucher de nouveaux publics et de renforcer notre image à l’international», estime la mairie, qui espère bien vendre la carte postale d’«une ville ouverte, moderne et inclusive», en plus d’être «une capitale mondiale de la musique».

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