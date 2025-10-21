en partie ensoleillé16°
Jacob Elordi se confie sur la saison 3 de «Euphoria»

Jacob Elordi se confie sur la saison 3 de Euphoria
Jacob Elordi apparaît également dans la troisième saison d'«Euphoria» dans le rôle de Nathaniel «Nate» Jacobs.

Jacob Elordi lâche de gros indices sur la prochaine saison d'«Euphoria»

La troisième saison du succès de HBO, Euphoria, sera diffusée au printemps 2026, après une pause de plusieurs années. La star de la série, Jacob Elordi, a déjà révélé quelques détails curieux sur les prochains épisodes.
21.10.2025, 16:5621.10.2025, 16:56
Imke Gerriets / watson.de

La première saison de l'acclamée Euphoria a vu le jour il y a six ans, avec une suite dévoilée en 2022. Au cœur du récit se trouve Rue Bennett (Zendaya), une adolescente confrontée à l'univers des stupéfiants et à l'épreuve de la désintoxication.

La série de Sam Levinson est marquée par les sujets de la drogue, de la violence et de la quête identitaire. Jacob Elordi, qui donne vie au personnage de Nathaniel «Nate» Jacobs aux côtés de Sydney Sweeney, vient justement de lâcher quelques informations sur le contenu de la prochaine saison.

Vous n'allez voir que lui au cinéma

Des scénarios «secrets»

En marge du gala de l'Academy Museum, Jacob Elordi s'est entretenu avec Variety au sujet des nouveaux épisodes d'Euphoria. L'acteur a déclaré à propos du tournage:

«C'était incroyable. C'était incroyablement libérateur. J'ai eu l'occasion de jouer quelque chose qui était si éloigné de ce que j'avais fait auparavant»
Jacob Elordi à Variety

Évoquant le créateur de la série, Sam Levinson, il souligne que ce dernier a «réussi à créer quelque chose d'une intelligence et d'une facture cinématographique incroyables». Jacob Elordi se montre persuadé que «le public va vraiment apprécier».

Cependant, malgré son enthousiasme, l'acteur de 28 ans admet par la même occasion qu'il ne sait pas exactement ce qui se passe dans la saison trois. Le déroulé des scénarios est en partie un mystère. La raison:

«Chacun tourne des intrigues séparées. Je ne sais pas ce que font les autres. On n'est pas au courant des autres arcs narratifs. C'est un peu comme des dossiers secrets du FBI»

De nouvelles stars

L'acteur souligne qu'il a eu en tout cas «une intrigue vraiment unique». Concernant la diffusion, Jacob Elordi se réjouit:

«C'est formidable, car je pourrai découvrir la série de la même manière que tous les autres fans, chose qui m'était impossible jusqu'à présent. Je suis vraiment enthousiaste»
Pourquoi la série Euphoria est le meilleur moyen de comprendre la génération Z

Les sujets brûlants de la drogue, de la violence et du sexe resteront au cœur de cette troisième saison. La série, maintes fois récompensée aux Emmy, verra sa distribution enrichie de nouveaux talents, qui donneront la réplique aux membres réguliers, tels que Zendaya, Elordi, Hunter Schafer et Sydney Sweeney. Parmi ces nouveaux visages figurent Natasha Lyonne (American Pie ) et Trisha Paytas (Wanderlust).

Selon Entertainment Weekly, tous seront confrontés au meurtre dramatique d'un personnage aimé. Une arrestation ainsi que la rupture de deux autres figures mettront alors la vie de ces jeunes gens à rude épreuve.

