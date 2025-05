«LOL, qui rit sort» change de formule

LOL qui rit sort est une émission adaptée d'un format japonais nommé Hitoshi Matsumoto Presents Documental datant de 2016 et présenté par l'acteur comique japonais Hitoshi Matsumoto. Elle a été depuis déclinée en Australie, au Mexique, au Canada, en Italie, en Allemagne, en Suède, en Argentine, en Tunisie ou en Espagne.

Le compte Instagram de Prime Vidéo France a teasé un premier aperçu de l'émission avec des photos de tournage dans un aéroport. On aperçoit notamment l’humoriste Redouane Bougheraba, les youtubeurs Michou et Paola Locatelli, la chanteuse Clara Luciani ainsi que l’acteur Franck Dubosc.

Les candidats se retrouveront dans des lieux publics tels que des supermarchés, des musées ou des cinémas disséminés dans toute la France. À l’issue d’une session de six heures, les deux personnalités ayant réussi à faire rire le plus de personnes se retrouveront en finale. Pour l'instant, aucune date de sortie n'a été communiquée, l'émission étant actuellement en tournage.

Pourtant, la plateforme Prime Video d'Amazon n'aura pas attendu longtemps pour dévoiler une suite sous forme de spin-off. Intitulée LOL in Real Life, l'émission va sortir de son confortable studio et installer ses caméras dans la vraie vie. Le concept de cette nouvelle émission? Devoir faire rire des passants, à la manière d'une caméra cachée.

Alexandre Kominek est prêt à tout et montre son petit oiseau

Sorti en avril dernier, la saison 5 de LOL qui rit sort vient d’être diffusée. Une édition dans laquelle on avait pu retrouver Artus, Muriel Robin, Vincent Dedienne, Jérôme Niel ou encore les Suisses Alexandre Kominek et Marina Rollman.

Ce n'est pas LOL, qui rit sort qui revient, mais un nouveau format intitulé LOL in Real Life. Cette fois, les célébrités devront faire rire des inconnus filmés en caméra cachée.

Redouane Bougheraba, Michou, Clara Luciani, Franck Dubosc et Paola Locatelli vont participer à cette édition spéciale.

Redouane Bougheraba, Michou, Clara Luciani, Franck Dubosc et Paola Locatelli vont participer à cette édition spéciale. Image: Prime Video

