Vidéo: watson

Geo Cadiias: «On m'a reproché d'être trop borderline...»

À la rencontre de Geo Cadiias, vidéaste et créateur de contenu. Le Genevois cumule les millions de vues sur les réseaux sociaux avec ses sketchs sur la vie de tous les jours, avec son regard parfois jugé «trop borderline».

Team watson

Un influenceur romand nous emmène dans son Spot «Spot», c'est un nouveau format, fait par et pour les réseaux sociaux, pour découvrir l'univers d'un créateur de contenus romand. Mais comme on est gentils, on vous l'offre aussi sur le site de watson ❤️

Vous devez sûrement déjà l’avoir vu sur Instagram, Youtube ou TikTok ou aussi chez Tataki, le média jeune de la RTS. Geo Cadiias nous emmène chez lui, à Plan-les-Ouates. Le Genevois, vidéaste et créateur de contenus, nous raconte son parcours, ses débuts dans l'univers impitoyable d’internet, où il a commencé en publiant des vidéos lorsqu’il avait 12 ou 13 ans.

Sa première vidéo, une histoire de spray pour les toilettes qui a récolté quelque 500 vues, a reçu deux commentaires assassins qui l’ont «empêché de dormir la nuit».

Mais le jeune homme, de son vrai nom Georges Fournier, a persévéré et compte aujourd’hui plus de 1,3 millions de followers sur TikTok, plus de 570 000 sur YouTube et près de 180 000 sur Instagram. Des réseaux où il partage des vidéos de sketchs, de scénettes, dont certaines dépassent le million de vues.