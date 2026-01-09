La superstar s'est entraînée très dur pour assurer sa tournée mondiale, The Eras Tour. getty/images

Un exploit de Taylor Swift est remis en cause

La chanteuse américaine n'a pas ménagé ses efforts lors de sa tournée Eras Tour, qui vient de faire l'objet d'un documentaire sur Disney+ le mois dernier. L'une des affirmations sensationnelles de Taylor Swift a particulièrement intéressé un magazine spécialisé canadien.

The Eras Tour a fait couler bien du sang, de larmes et de sueur. En particulier de sueur. Si vous avez dévoré les six épisodes qui constituent la série Disney+ The End of an Era, qui offre un aperçu inédit des coulisses des 150 concerts de la tournée, vous n'êtes pas sans savoir que la chanteuse de 36 ans a mis son corps à l'épreuve pendant ces 21 mois - sans compter les six mois de préparation nécessaires avant le lancement.

Comme elle l'avait expliqué notamment dans le TIME Magazine, l'un de ses entraînements a consisté notamment à courir sur tapis de course en chantant l'intégralité de la playlist du concert, soit une quarantaine de chansons.

C'est toutefois une autre déclaration, tenue dans le troisième épisode de la série, qui a frappé un rédacteur du magazine canadien Running Magazine: Tayor Swift y prétend en effet parcourir huit miles par concert. Soit environ 13 kilomètres.

«Je crois que je cours environ treize kilomètres par concert» Taylor Swift, dans The End of an Era

Soufflé par ce chiffre, et forcément très pointilleux sur les bornes, Running Magazine a donc dégainé sa calculette.

Sachant que la scène s'étendait sur la longueur d'un terrain de football américain (un peu moins de 110 mètres), la chanteuse devait donc devrait effectuer environ 118 allers-retours par concert, environ une fois toutes les trois minutes, pendant 3h30. Ce qui représente plus de deux sprints complets par chanson, pour une liste d'environ 45 titres.

Possible? «Peut-être», tranche le magazine. «Mais ce n'est probablement pas le cas.» Car Taylor Swift ne se contente pas de traverser la scène d'un bout à l'autre comme son fiancé, Travis Kelce, un terrain de football: ses concerts incluent plusieurs solos de guitare, morceaux au piano et autres chorégraphies sur place.

Interrogé par Running Magazine, l'expert en performance physique et mentale Steve Magness est bien en peine de répondre à ce mystère. Toutefois, selon lui, étant donné que chaque show dure près de 3h30, Taylor pourrait en théorie bien parcourir 13 kilomètres - ce qui correspond à une marche très lente en continu.

Pour l'anecdote, la distance parcourue par un artiste lors d'un concert est plutôt estimée, selon des études, à trois-quatre kilomètres par show. Compte tenu de l'ampleur de la tournée Eras (deux fois la durée d'un concert habituel) et des déplacements et changements de costume constants, la distance totale parcourue par Taylor Swift s'avère forcément plus importante. Une fourchette plus réaliste se situerait probablement entre six et neuf kilomètres.

Ce qui n'enlève évidemment rien à l'impressionnante performance de la tournée Eras qui, forte de ses 150 concerts étalés sur six continents, a exigé une endurance hors du commun. Ni aux compétences de Taylor Swift en matière de cours à pied. D'ailleurs, en 2023, le média Runner's World, au terme de savants calculs, avait abouti à la conclusion que son entraînement quotidien sur tapis de course s'élevait à environ 25 kilomètres.

Si elle décide un jour de prendre sa retraite musicale, la nouvelle profession de Taylor Swift semble toute trouvée: la course à pied.