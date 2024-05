Sa méthode pour trouver l'amour fait fondre la Suisse

«À la recherche de la fille du tram 2 avec une plaque de cuisson!



Ce qui suit ressemble à un avis de recherche, mais je pense que je dois tenter ma chance dans l'univers, en espérant que tu lises ceci!



Nous nous sommes rencontrés le 03.05 vers 16h40 dans le tram 2 en direction de Tiefenbrunnen. Tu avais une plaque de cuisson dans la main, un eyeliner noir intense et un piercing au septum. En plus, tu portais une veste en cuir noire, des bottes noires et un sac en toile tricoté très stylé.



Nous avons échangé quelques regards et quand tu es descendue, je suis resté bouche bée, et mon cœur s'est arrêté de battre. (...)



Je n'ai pas été aussi impressionné par quelqu'un depuis longtemps. J'espère que tu lis ceci ou que quelqu'un qui te connaît le fera. J'espère pouvoir te rencontrer et boire un café avec toi, ce serait une histoire incroyable à raconter. Lol»

oui, oui...lol. C'est la conclusion.