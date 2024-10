Voilà les nouveaux locataires du zoo du Zurich. photo: zoo zurich/montage

Ils ont débarqué en Suisse

Vous êtes déprimé par ce temps grisâtre? Voilà une nouvelle qui devrait ramener le soleil dans vos coeurs: des boules de poils trognon ont rejoint le zoo de Zurich.

Une nouvelle espèce animale a fait son entrée au zoo de Zurich: un «Bettongie à queue touffue», également appelé Woylie, ou encore «Kangourou-rat à queue en brosse».

Les Woylies en images 👇 Vidéo: watson

Autrefois, ce mini-kangourou habitait de nombreuses régions de végétation australiennes. Aujourd'hui, on ne trouve plus cette espèce menacée que dans le sud-ouest de l'Australie. Les animaux mesurent entre 30 et 38 centimètres.

Miriam Göbel, conservatrice au zoo de Zurich, déclare à ce sujet:

«Les woylies sont menacées d'extinction dans leur habitat en Australie, car il y a beaucoup de prédateurs que nous avons introduits. Les renards, les chats ou les dingos mangent les woylies. Ceux-ci n'y étaient pas habitués. De plus, l'habitat est de plus en plus détruit par les activités humaines.» Miriam Göbel.

