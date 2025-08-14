Montage taquin d'illustration, intégrant l'intelligence articielle. keystone / dr

Sondage

F-35: si ce n'est pas un «scandale», c'est quoi? Dites-nous tout

La saga des F-35 n'en finit pas. Dernier épisode en date: le Conseil fédéral confirme un milliard de surcoûts, mais refuse de parler de «scandale». Et vous, vous en pensez quoi?

Mercredi, le Conseil fédéral confirmait ce dont tout le monde se doutait depuis longtemps: Washington ne fera pas d'exception pour la Suisse et il faudra payer entre 650 millions et 1,3 milliard de plus. Malgré le montant de l'addition, le Département fédéral de la défense (DDPS) continue d'affirmer qu'un «prix fixe» avait été convenu pour l'achat de 36 avions de combat F-35.

Disons-le tout de suite: le F-35 est un sujet qui vous passionne, chers lecteurs. A chaque article sur cette affaire sensible qui mêle gros sous, gros avions et grosses promesses (pas tenues), les commentaires se déchaînent, tant sur notre site que sur nos pages sur les réseaux sociaux. Quelques extraits:

Annulation du contrat! Ça suffit de se faire promener par cette équipe

Achetez des Rafales !! Bien plus performants et européens !

Ce scandale d'Etat doit cesser. Il faut tirer la prise. Reprendre tout depuis le début et assumer ses erreurs.

Comment nommer ce qui se passe?

Martin Pfister l'a répété ce mercredi: non non, «il ne s'agit pas d'un scandale». Une réaction d'autorité tellement alémanique, qui nous fait hérisser quelques poils sur la tête, à nous irréductibles Romands.

Alors, comment faut-il nommer ce qui se passe? Quel vocable, quelle désignation utiliser pour l'affaire F-35? On veut votre avis:

Quel mot utiliseriez-vous pour définir l'affaire F-35? Un fiasco Une affaire d'Etat Un malentendu Une belle gabegie Un sacré sac de nœuds Un énorme binz Un scandale (désolé, M. Pfister) Quelle affaire? Tout se passe pour le mieux, voyons Voter Au total, 220 personnes ont participé à ce sondage.

Quel titre donner à nos experts?

Voir se profiler un scandale, c'est une chose. Une fois qu'il est là, on peut décider de prendre le taureau par les cornes et de le régler — ou de rester dans le déni, la tête dans le sable. A ce petit jeu-là, les cadres du Département de la défense (DDPS) et d'Armasuisse nous ont offert un joli exemple de «Tout va très bien, madame la marquise», ce mercredi.

Quel nom utiliseriez-vous pour décrire nos huiles politiques et militaires? Des amateurs Des branquignoles Des clowns Des victimes de Trump Une belle bande de bras cassés Des pieds nickelés Des autruches Des gens à qui il faut confier son argent Des experts parfaitement compétents Voter Au total, 183 personnes ont participé à ce sondage.

La faute à Trump?

Certains politiciens et partis le martèlent: si tout cela a lieu, c'est à cause de l'imprévisible Donald Trump. Et vous, vous en pensez quoi?

Quelle est la responsabilité de Trump, dans cette affaire? Il est imprévisible et tout est de sa faute. Berne avait négocié des prix fixes. Trump est un imbécile, mais lui au moins, il sait négocier Je déteste Trump, mais faut pas pousser Pfister dans les orties Donald Trump? J'adore. C'est la faute de Poutine Voter Au total, 175 personnes ont participé à ce sondage.

Vous avez encore un avis à faire partager? Dites-le nous, à nouveau, en commentaire.