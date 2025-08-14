beau temps32°
F-35: si ce n'est pas un «scandale», c'est quoi? Dites-nous tout

F-35: scandale d&#039;Etat?
Montage taquin d'illustration, intégrant l'intelligence articielle.keystone / dr
F-35: si ce n'est pas un «scandale», c'est quoi? Dites-nous tout

La saga des F-35 n'en finit pas. Dernier épisode en date: le Conseil fédéral confirme un milliard de surcoûts, mais refuse de parler de «scandale». Et vous, vous en pensez quoi?
14.08.2025, 16:5614.08.2025, 16:56
Team watson
Team watson
Plus de «Suisse»

Mercredi, le Conseil fédéral confirmait ce dont tout le monde se doutait depuis longtemps: Washington ne fera pas d'exception pour la Suisse et il faudra payer entre 650 millions et 1,3 milliard de plus. Malgré le montant de l'addition, le Département fédéral de la défense (DDPS) continue d'affirmer qu'un «prix fixe» avait été convenu pour l'achat de 36 avions de combat F-35.

Prix du F-35: Washington impose ses conditions à Berne

Disons-le tout de suite: le F-35 est un sujet qui vous passionne, chers lecteurs. A chaque article sur cette affaire sensible qui mêle gros sous, gros avions et grosses promesses (pas tenues), les commentaires se déchaînent, tant sur notre site que sur nos pages sur les réseaux sociaux. Quelques extraits:

Annulation du contrat! Ça suffit de se faire promener par cette équipe
Achetez des Rafales !! Bien plus performants et européens !
Ce scandale d'Etat doit cesser. Il faut tirer la prise. Reprendre tout depuis le début et assumer ses erreurs.

Comment nommer ce qui se passe?

Martin Pfister l'a répété ce mercredi: non non, «il ne s'agit pas d'un scandale». Une réaction d'autorité tellement alémanique, qui nous fait hérisser quelques poils sur la tête, à nous irréductibles Romands.

Pfister: il n&#039;y a pas de scandale.

Alors, comment faut-il nommer ce qui se passe? Quel vocable, quelle désignation utiliser pour l'affaire F-35? On veut votre avis:

Quel mot utiliseriez-vous pour définir l'affaire F-35?
Au total, 220 personnes ont participé à ce sondage.

Quel titre donner à nos experts?

Voir se profiler un scandale, c'est une chose. Une fois qu'il est là, on peut décider de prendre le taureau par les cornes et de le régler — ou de rester dans le déni, la tête dans le sable. A ce petit jeu-là, les cadres du Département de la défense (DDPS) et d'Armasuisse nous ont offert un joli exemple de «Tout va très bien, madame la marquise», ce mercredi.

Quel nom utiliseriez-vous pour décrire nos huiles politiques et militaires?
Au total, 183 personnes ont participé à ce sondage.

La faute à Trump?

Certains politiciens et partis le martèlent: si tout cela a lieu, c'est à cause de l'imprévisible Donald Trump. Et vous, vous en pensez quoi?

Quelle est la responsabilité de Trump, dans cette affaire?
Au total, 175 personnes ont participé à ce sondage.

Vous avez encore un avis à faire partager? Dites-le nous, à nouveau, en commentaire.

