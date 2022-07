Image: Shutterstock

Le Tour de France passe en Suisse! Découvrez l'actu de la semaine en mèmes

Chaque semaine, les mèmeurs de watson vous concoctent un récap' de l'actu. Cette semaine, on vous parle du Tour de France qui fait un petit crochet en Suisse, ainsi que de toutes les autres news marquantes de la semaine.

L'actu en Suisse

Les crypto-timbres de la Poste

Alors que les cryptomonnaies, les NFTs et tout le tralala numérique se sont totalement cassés la figure (provoquant au passage la ruine de vos soi-disant potes entrepreneurs qui pensaient devenir millionnaire), la Poste a décidé de lancer la deuxième édition de ses crypto-timbres. Là vous pensez directement à un truc super badass, permettant d'envoyer du courrier dans le Metaverse, et pourquoi pas, d'y acheter la version numérique du Matterhorn pour y construire votre metachalet. Eh bien pas tout à fait. En gros, c'est des timbres normaux, qui valent neuf francs, et que quand vous les achetez, vous recevez automatiquement un complément numérique. Pour faire simple, c'est des timbres NFTs.

Comme on vous l'a dit, c'est la deuxième série de crypto-timbres émis par la Poste qui veut sûrement, par cette démarche, attirer l'attention des «djeuns». Pas si bête. La dernière fois, ça a carrément marché, avec 175 000 exemplaires vendus en cinq heures. Pour l'édition 2.0, la Poste collabore avec le Locarno film festival en l'honneur de ses 75 ans et les timbres ont été réalisés par de jeunes réalisateurs suisses. Ça vous tente? Rendez-vous à la Poste le 8 août dès 7h30 pour essayer de mettre la main sur le sésame numérique qui, sait-on jamais, pourrait prendre de la valeur à l'avenir.

Image: Knowyourmeme

Image: Knowyourmeme

Image: Knowyourmeme

Image: Knowyourmeme

Le Tour de France... en Suisse

Vous pensiez bêtement que le Tour de France faisait uniquement le tour de la France? Après tout, c'est ce qu'indique le nom, n'est-ce pas? Eh bah non. Le Tour fait parfois des incursions occasionnelles dans les pays voisins. Espagne, Allemagne, Pays-Bas, Belgique... toutes ces nations ont été visitées par la compétition cycliste la plus connue au monde. Et il y a plus improbable: des grands départs ont même eu lieu en Irlande ou au Danemark! Si ça continue, ça va devenir le Tour de l'Europe... Mais pourquoi donc avons-nous choisi de vous parler de vélo cette semaine? Bingo, c'est parce que cette fois-ci, c'est sur le sol suisse que le Tour va s'élancer.

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que la compétition s'aventure dans nos contrées, puisque la première incursion remonte à 1907. Cette année, les organisateurs ont prévu de faire morfler les cyclistes en leur proposant deux trajets intenses. Le premier, parcouru ce samedi, s'élance de Dole, dans le Jura français, pour s'arrêter à Lausanne. Et puis dimanche, une grosse étape qui fait Aigle (VD), le col des Mosses (VD), Morgins (VS), avant de quitter définitivement la Suisse pour terminer à Châtel. Il faut être sacrément motivé pour se taper une telle trotte, mais un certain Lance Armstrong nous glisse dans l'oreillette qu'après quelques piqûres, c'est comme si vous faisiez les berges du Rhône un dimanche ensoleillé.

Image: Knowyourmeme

Image: Knowyourmeme

Image: Knowyourmeme

Image: Knowyourmeme

L'actu à l'étranger

TikTok bientôt interdit aux USA?

On s'en rappelle: Donald Trump, pendant sa présidence, avait menacé de bannir TikTok aux Etats-Unis car il soupçonnait l'application chinoise d'espionner discrètement ses utilisateurs et de refiler plein d'informations confidentielles au gouvernement chinois. Puis, l'histoire avait fini par se tasser, Trump perdit les élections contre Biden et les Gen-Z américains pensaient leur réseau social favori sauvé. Pas si sûr. Le sujet est revenu sur la table suite à une enquête de Buzzfeed qui révèle que des employés de Bytedance, la société chinoise possédant TikTok, avaient eu accès à des informations privées d'Américains.

Ce mardi, une commission parlementaire américaine réclamait l'ouverture d'une enquête sur les pratiques de TikTok en matière de confidentialité des données. Le réseau social a essayé de se justifier en expliquant que, bien que des employés en Chine aient eu accès aux données d'Américains, jamais ils ne les partageraient avec le gouvernement. Ça n'a pas suffi à calmer les inquiétudes. Brendan Carr, commissaire de l'agence américaine chargée des télécoms, a même demandé à Google et à Apple de retirer le réseau de leur magasin d'applications. Pour le moment, ça n'a pas été fait, mais combien de temps encore TikTok survivra-t-il aux USA?

Image: Knowyourmeme

Image: Knowyourmeme

Image: Knowyourmeme

Image: Knowyourmeme

Les énergies vertes... pas vertes

Vous trouvez la transition énergétique trop difficile à accomplir? Ça vous saoule de construire des barrages, des panneaux solaires et des éoliennes? Eh bien, le Parlement européen a une solution pour vous: inclure tout et n'importe quoi dans le label «énergie verte». Le gaz, ça pollue et ça nous rend dépendants de la Russie de Poutine? Pas de soucis, ça devient une énergie verte. Le nucléaire, ça génère des déchets impossibles à traiter qu'on va refiler aux générations futures? Hop-là! Energie verte. En gros, voici ce qui a été approuvé par Bruxelles ce mercredi, à la fureur des écologistes.

Après, les parlementaires européens ne sont pas allés jusqu'à considérer le gaz et le nucléaire comme des énergies vertes durables. Mais selon leur taxonomie, ce sont tout de même des énergies «de transition», dans lesquelles les pays doivent investir pour parvenir à atteindre leurs objectifs de réduction des émissions de CO 2 . Dans le cadre de la guerre en Ukraine, qui a montré notre dépendance aux énergies fossiles provenant de Russie notamment, on aurait pu attendre des Etats européens des objectifs un tantinet plus ambitieux. Rendez-vous manqué avec la planète pour Bruxelles.

Image: Knowyourmeme

Image: youtube

Image: Knowyourmeme

Image: Knowyourmeme

La news WTF

Un plan à trois qui part en vrille

Imaginez une croisière de rêve. Vous êtes sur le Carnival Magic, un navire qui mesure plus de 300 mètres de long et qui peut accueillir 3690 invités à bord. Le trajet? Les Bahamas, les Bermudes, la Nouvelle-Angleterre et les Caraïbes. Le soir venu, vous sirotez un cocktail au coucher du soleil avant de vous lancer sur la piste de danse. La musique est bonne, vous passez du bon temps, et là, d'un seul coup, vos voisins commencent à se battre, d'autres personnes interviennent, ça part en bagarre générale impliquant une soixantaine de personnes. La faute à qui? A un plan à trois.

En tout cas, c'est la scène qui a été rapportée par les vacanciers du Carnival Magic. Selon eux, la bagarre aurait débuté à cause de deux personnes qui ont commencé à avoir des échanges de plus en plus intimes sur une piste de danse. Une troisième personne se serait jointe au duo. Problème: l'un des protagonistes était en couple et sa petite amie l'aurait surpris sur le fait. L'affaire est montée en épingle, d'autres passagers sont intervenus, la situation s'est envenimée et c'est parti en steak. A tel point que le bateau a dû se faire escorter par une vedette de la police jusqu'à New York, et que les flics ont embarqué certains suspects une fois à quai. Ambiance.

Image: Knowyourmeme

Image: Knowyourmeme

Image: Knowyourmeme

Image: youtube

