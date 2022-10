Cafards, fuites d'eau, punaises: bienvenue à la «Star academy»

Le célèbre château des académiciens a été rénové pour l'émission, mais certains pensionnaires n'ont pas pris la peine de déménager. Cafards et punaises cohabitent avec les élèves à Dammarie-les-Lys. Bienvenue à la Star ac!

Les académiciens sont au château de Dammarie-les-Lys depuis moins d'une semaine qu'ils déchantent déjà. Il faut dire que la demeure n'avait pas beaucoup servi ces dernières années depuis la dernière saison de la Star academy. La bâtisse a été rénovée pour le retour de l'émission sur TF1, mais manifestement, les punaises et les cafards n'ont semblent-ils pas jugé bon de faire leurs bagages.

C'est d'abord la chaleur qui régnerait dans le dortoir des garçons qui a poussé Cenzo et Julien à aller dormir ailleurs. Selon ce dernier, il y faisait «400 degrés». Ce sont ensuite des fuites d'eau et des punaises qui ont perturbé la classe de danse.

Les élèves ont affirmé avoir également vu des punaises volantes dans leurs chambres. Des pensionnaires encore moins ragoûtants peupleraient aussi le château: selon les académiciens, il y a aussi des cafards.

D'ailleurs... 👇🏽

Est-ce à cause de ces colocataires indésirables que les étudiants, concentrés sur leurs cours et sur le fait de ne pas marcher sur une blatte, sont si «sages»? Leur côté studieux ne semble pas plaire à cette ancienne candidate de la Star ac, plus connue comme intervenante dans des émissions sur C8, qui ne vole pas plus haut qu'un cafard comme chanteuse.

Au moins, l'élève qui quittera l'aventure au terme du direct de samedi soir pourra dire au revoir aux petites bêtes immondes qui cohabitent avec les apprentis chanteurs. Le prime accueillera les artistes Naps, Julien Clerc, Amir, Juliette Armanet, Adé et Lewis Capaldi.

