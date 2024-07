Les prix des billets aux Etats-Unis se sont envolés. image: montage watson

Pourquoi les Américains viennent jusqu'à Zurich pour voir Taylor Swift

Pour les beaux yeux de Taylor Swift, des fans d'outre-mer n'hésitent pas à sauter dans un avion pour se rendre en Europe. Si cela peut être très discutable d'un point de vue écologique, cela a malheureusement du sens d'un point de vue économique.

Michael Graber / ch media

Il se passe des choses étranges dans ce monde: une superstar américaine joue en Europe et les Américaines (ce sont surtout des femmes) se déplacent par milliers pour la suivre. Libérées de toute honte de voler, elles traversent deux fois l'Atlantique pour aller voir Taylor Swift avec un gros décalage horaire.

«Coût: bien plus de 1000 dollars pour un concert. Ils sont fous, les Américains.»

Ou pas tant que cela? Cela s'explique par le prix exorbitant des billets aux États-Unis. Ceux qui n'ont pas la chance rare de pouvoir se procurer des billets en prévente régulière pour la tournée actuelle doivent se rabattre sur le marché secondaire. Entre-temps, ce marché de revente s'est transformé en une gigantesque arnaque où des entreprises professionnelles (ou, plus rarement, des particuliers) spéculent sur un profit maximal.

Les Swifties devant le stade Letzigrund, à Zurich. Keystone

Le marché ne règle pas tout

En Europe, les billets les moins chers de la tournée Eras coûtent entre 300 et 500 francs par billet (une place debout bon marché coûte environ 170 francs). En Amérique, c'est facilement quatre à cinq fois plus. Pour voir Swift au Lucas Oil Stadium d'Indianapolis en novembre par exemple, il faut actuellement débourser au minimum 2000 dollars par billet.

Il faut même parfois s'accommoder d'une «obstructed view», c'est-à-dire d'une visibilité réduite. C'est cher payé pour l'objet du désir. Le marché peut régler bien des choses, mais un peu de régulation serait ici la bienvenue.

Si deux swifties d'Indianapolis veulent assister à un concert de Swift, soit ils paient 4000 dollars pour les billets et quelques dollars pour les transports publics, soit ils prennent l'avion et viennent à Zurich.

Le retour en classe économique coûte environ 1200 dollars aux fans de Swift. A cela s'ajoutent les billets au prix d'aubaine de 400 dollars chacun. Même avec un hôtel spacieux, une longue tournée de shopping et une bonne fondue d'été, les Américains n'atteignent pas le prix qu'ils auraient déboursé dans leur ville natale.

A Stockholm, où Swift a donné trois concerts devant un total de 120 000 spectateurs, les autorités s'attendaient à ce qu'environ 10 000 invités viennent d'Amérique. A Zurich, ce sont au total 100 000 fans qui assisteront aux deux concerts de mardi et mercredi au Letzigrund.

Pour 500 francs dans le dortoir mixte

Et là aussi, on s'attend à ce que les visiteurs d'outre-mer soient nombreux. En tout cas, les chambres d'hôtel dans la ville des bords de la Limmat sont déjà très rares. Et lorsqu'elles sont disponibles, certains hôteliers ingénieux semblent spéculer sur le gros porte-monnaie des fans de Swift:

«Une nuit dans un lit superposé en "dortoir mixte" coûte déjà 1049 francs pour deux personnes sur une plateforme»

Des voyages de masse similaires de fans vers l'Europe auraient déjà pu être observés lors de la tournée de Beyoncé.

Aux États-Unis, les prix des billets explosent également sur le marché régulier depuis un certain temps. Des expériences ont déjà été menées avec des prix dynamiques.

En d'autres termes: plus un billet est demandé, plus son prix est élevé. Dans les faits, seuls quelques «early birds» en profitent. Pour la majorité du public, cela signifie en revanche des prix nettement plus élevés. En Suisse aussi, ce modèle a déjà fait l'objet de premiers essais timides.

Le tourisme de Taylor n'est de toute façon que le sommet du gigantisme autour de la superstar. Lors des concerts de la néo-milliardaire, on mesure même parfois des secousses d'une intensité sismique moindre. Il se passe des choses étranges dans ce monde.

