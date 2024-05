Billie Eilish? Nirvana? Michael Jackson? Kanye West? Oui, ils sont tous dans ce classement. images: getty, montage: watson

Voici les 100 meilleurs albums de tous les temps (vous n'êtes pas prêts)

Apple Music a décidé de déclarer la guerre aux mélomanes (et à tout ce qui n'est pas américain), en classant les 100 disques les plus méritants de l'histoire de l'humanité. Serrez les dents. Surtout les fans de Katy Perry.

Pour les fans de Taylor Swift, Led Zeppelin est sans doute le nom d'un nouveau latte de chez Starbucks. Rihanna? Rien d'autre qu'une influenceuse TikTok dans l'esprit des vieux critiques rock. Le monde est ainsi fait que votre playlist ne ressemble pas à la nôtre. De quoi fragiliser l'équilibre géopolitique mondial?

Absolument. Il suffit d'empoigner les platines Spotify à l'occasion d'une soirée de boîte, pour réaliser qu'un inoffensif Baby One More Time est capable de sucer toute la sérotonine d'un collègue qui ne jure que par ce groupe écossais de hip-hop-grindcore-hydraulique.

Les vagues réminiscences de Platon se plantent: la musique n'adoucit pas les moeurs. Elle suscite des envies de meurtres et branle notre égo pédant à la moindre incartade musicale présumée.

Surtout quand la musique est en compétition. Surtout face à ces intrépides provocateurs qui nous imposent leur délire de classer les artistes, comme autant de vulgaires food trucks sur The Fork. Ne soyons pas naïfs: quand Rolling Stone dégaine ses «500 meilleurs albums de tous les temps», c'est toujours le département marketing qui déclenche la guerre. Logique. Le projet est si sensible que les règlements de compte qui suivent offrent une visibilité hors norme au magazine.

Jusqu'à l’épuisement de la dernière groupie indignée.

Apple veut la bagarre

Oui, les classements, c'est de la publicité à moindres frais. Ce n'est donc pas un hasard si Apple s'y est collé cette semaine, en imposant son «100 best albums of all time», dégainé disque par disque, jour après jour, dans un compte à rebours plus terrifiant encore que celui d'Oppenheimer.

«Pas de Mariah Carey dans la liste des 100 meilleurs albums d'Apple jusqu'à présent……. Je sais que ce truc n'a pas d'importance, mais les gens jouent vraiment avec son héritage» @keyon , sur X.

Mercredi matin, il ne restait que les dix premiers à révéler. C'est bien simple, depuis vingt-quatre heures, les Swifties foutent le feu à leur iPhone 15 Pro Max parce que l'album 1989 n'est que dix-huitième. Pire encore, l'absence redoutée de Teenage Dream de Katy Perry pourrait faire de l'ombre au conflit au Moyen-Orient.

Pour vous dire à quel point l'affaire est sérieuse, ça ne se contente pas de terrasser la firme de Tim Cook (et les goûts du voisin) à grands coups de mèmes populaires. Sur la plateforme d'Elon Musk, une certaine @rafik a diverti son insomnie au moyen d'une soutenance de thèse ambitieuse, toujours en réaction à l'absence de Katy Perry. Son titre? «Teenage Dream et son impact sur la musique pop moderne». Résultat, des dizaines de publications censées prouver pourquoi le jury d'Apple Music est aux fraises.

N'allez pas croire que seule la pop sucrée se débat au coeur du réacteur à clics. Pour ne citer que lui, Christophe Ernault, aka Alister, vénérable journaliste, éditeur, auteur et musicien français, a lui aussi décidé de perdre quelques secondes de son précieux temps pour gronder Apple Music en public. Pourquoi? La fameuse banane de Warhol traîne sa peau loin derrière Rihanna.

Le souci, c'est que Christophe Ernault a tort d'avoir raison et raison d'avoir tort. Offrir du crédit à un classement réalisé par une multinationale qui bouffe dans le porte-monnaie des artistes, revient quasiment à valider ses compétences musicales. Pour calmer les ardeurs des internautes, Apple a laissé quelques indices traîner. Dix pictogrammes censés nous aider à découvrir les vainqueurs avant l'heure.

A 11h36, mercredi matin, les enquêteurs en pantoufles étaient quasi tous d'accord. Si Nirvana, Lauryn Hill ou Kendrick Lamar semblent sauvés par le gong, Teenage Dream peut manifestement aller se brosser.

(Fin du suspens en fin d'article.)

Comme l'a noté un collègue aujourd'hui, «ce sont toujours les mêmes albums dans ces classements». Une impression notamment motivée par le fait que ce fameux groupe écossais de hip-hop-grindcore-hydraulique n'y figure pas, «alors que son premier album mathematik fecal disaster est un chef-d'œuvre putain!»

Afin de vous offrir de quoi vous arracher les cheveux, on va déjà dresser la liste des 90 derniers meilleurs albums de tous les temps, selon «les experts engagés par Apple Music». Spoiler: Adele est bien placée et les Américains sont persuadés qu'il n'existe qu'un seul artiste potable dans l'entier de la Francophonie.

Voici les 90 derniers

100. Body Talk, Robyn

99. Hotel California, Eagles

98. Astroworld, Travis Scott

97. Rage Against the Machine, Rage Against the Machine

96. Pure Heroine, Lorde

95. Confessions, Usher

94. Untrue, Burial

93. A Seat at the Table, Solange

92. Flower Boy, Tyler, the Creator

91. Listen Without Prejudice Vol. 1, George Michael

90. Back in Black, AC/DC

89. The Fame Monster (Deluxe Edition), Lady Gaga

88. I Put a Spell on You, Nina Simone

87. Blue Lines, Massive Attack86. My Life, Mary J. Blige

85. Golden Hour, Kacey Musgraves

84. Doggystyle, Snoop Dogg

83. Horses, Patti Smith

82. Get Rich or Die Tryin’, 50 Cent

81. After the Gold Rush, Neil Young

80. The Marshall Mathers LP, Eminem

79. Norman F*****g Rockwell, Lana Del Rey

78. Goodbye Yellow Brick Road, Elton John

77. Like a Prayer, Madonna

76. Un Verano Sin Ti, Bad Bunny

75. Supa Dupa Fly, Missy Elliot

74. The Downward Spiral, Nine Inch Nails

73. Aja, Steely Dan72. SOS, SZA

71. Trans-Europe Express, Kraftwerk

70. Straight Outta Compton, N.W.A

69. Master of Puppets, Metallica

68. Is This It, The Strokes

67. Dummy, Portishead

66. The Queen Is Dead, The Smiths

65. 3 Feet High and Rising, De La Soul

64. Baduizm, Erykah Badu

63. Are You Experienced, The Jimi Hendrix Experience

62. All Eyes on Me, Tupac61. Love Deluxe, Sade

60. The Velvet Underground & Nico, The Velvet Underground & Nico

59. AM, Arctic Monkeys

58. (What’s the Story) Morning Glory, Oasis

57. Voodoo, D’Angelo

56. Disintegration, The Cure

55. ANTI, Rihanna

54. A Love Supreme, John Coltrane

53. Exile on Main St., The Rolling Stones

52. Appetite for Destruction, Guns N’ Roses

51. Sign O’ the Times, Prince

50. Hounds of Love, Kate Bush

49. The Joshua Tree, U2

48. Paul’s Boutique, Beastie Boys

47. Take Care, Drake

46. Exodus, Bob Marley & The Wailers

45. Homogenic, Bjork

44. InnerVisions, Stevie Wonder

43. Remain in Light, Talking Heads

42. Control, Janet Jackson

41. Aquemini, Outkast

40. I Never Loved a Man the Way I Love You, Aretha Franklin

39. Illmatic, Nas

38. Tapestry, Carole King

37. Enter the Wu-Tang, Wu-Tang Clan

36. BEYONCE, Beyonce

35. London Calling, The Clash

34. It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back, Public Enemy

33. Kid A, Radiohead

32. Ready to Die, The Notorious B.I.G.

31. Jagged Little Pill, Alanis Morissette

30. When We all Fall Asleep, Where Do We Go?, Billie Eilish

29. The Low End Theory, A Tribe Called Quest

28. The Dark Side of the Moon, Pink Floyd

27. Led Zeppelin II, Led Zeppelin

26. My Beautiful Dark Twisted Fantasy, Kanye West

25. Kind of Blue, Miles Davis

24. The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars, David Bowie

23. Discovery, Daft Punk

22. Born to Run, Bruce Springsteen

21. Revolver, The Beatles

20. Pet Sounds, The Beach Boys

19. The Chronic, Dr. Dre

18. 1989 (Taylor’s Version), Taylor Swift

17. What’s Going On, Marvin Gaye

16. Blue, Joni Mitchell

15. 21, Adele

14. Highway 61 Revisited, Bob Dylan

13. The Blueprint, JAY-Z

12. OK Computer, Radiohead

11. Rumors, Fleetwood Mac

Prêts pour les 10 gagnants?

10. Lemonade — Beyoncé

9. Nevermind — Nirvana

8. Back to Black — Amy Winehouse

7. good kid, m.A.A.d city — Kendrick Lamar

6. Songs in the Key of Life — Stevie Wonder

5. Blonde — Frank Ocean

4. Purple Rain — Prince

3. Abbey Road — The Beatles

2. Thriller — Michael Jackson

1. The Miseducation of Lauryn Hill —Lauryn Hill

Un classement scandaleux? Sans doute. Un classement fidèle à la réalité? Sans doute aussi. Remarquez, en listant les «100 meilleurs de tous les temps», Apple prend peu de risques de rater un véritable disque majeur. La liste est tellement longue que même U2 ou The Rolling Stones ont le droit d'y figurer. (Oui, c'est gratuit.)

Sans rancune les fans de Katy Perry?