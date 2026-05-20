Vidéo: watson

Ce robot essaie d’imiter Michael Jackson, mais ça finit très mal

Vous ne savez pas danser sur Billie Jean? Ne culpabilisez pas: cet humanoïde chinois dernier cri... non plus.

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Est-ce pour oublier qu’ils vont un jour régner sur la planète et nous réduire à l’esclavage qu’on aime tant voir des robots faillir à leur mission? L’avenir (proche) nous le dira. D’ici là, l’humanité pouffe de rire à l’unisson à chaque fois qu’un joujou technologique hors de prix pète un boulon ou se casse la gueule.

Ce mercredi matin, c’est un humanoïde chinois fringué d’un simple t-shirt qui nous a fait recracher notre café.

Dans le cadre d’un salon sur la Tech à Pékin, Booster Robotics a une l’idée de faire entrer sur scène l’un de ses soldats de métal, comme s’il déboulait, un brin vantard, sur un dance-floor. Objectif: en mettre plein la vue en offrant quelques pas de danse sur le tube Bille Jean de Michael Jackson.

Hélas, rien ne va se dérouler comme prévu. Après seulement quelques déhanchés, qu’on dirait inspirés d’un pilier de bar en fin de nuit, le robot va se prendre une première fois les pieds dans une marche, avant de s’écrouler définitivement sur scène pendant dix (très) longues secondes.

La vidéo en question: Vidéo: watson

Une séquence qui a rapidement fait le tour du monde mercredi matin et qui permet de déculpabiliser de ne pas être nous-mêmes les Michael de la soirée de boîte. Comme le rappelle le média Brut, cette société chinoise s’est (notamment) spécialisée dans les prestations de danse et, forcément, «les chutes sont fréquentes».

Morale de l’histoire: en 2026, il n’y a pas plus humain qu’un robot dernier cri et très cher qui échoue aussi lamentablement que nous. Mmh?