La nouvelle aventure des Schtroumpfs va vous faire remonter le temps

Nous avons testé «Les Schtroumpfs: l’épopée des rêves», et nous avons adoré son univers «cocooning» et relaxant. Design, gameplay, scénarios, musique: cette nouvelle aventure nous a régalés à tous les niveaux.

armin Hadzikadunic

Ça vient de sortir, c’est super mignon et tout doux, voici Les Schtroumpfs: l’épopée des rêves («The smurfs dreams»), que j’ai testé pour vous!

Après une première prise en main à la Gamescom, j’ai eu l’occasion de parcourir sur plusieurs heures la version définitive du jeu. Et on peut dire que la recette fonctionne.

Les Schtroumpfs – Tailer

En effet, j’ai trouvé l’aventure aussi superbe qu’entraînante. C’est le genre de titre qu’on lance sans se poser de question, bien installé dans sa chaise ou confortablement posé dans son canapé (car le jeu se joue tant au clavier/souris qu’avec une manette), et dans lequel on se laisse totalement absorber.

Les graphismes sont magnifiques. De manière générale, la production est maitrisée. Je suis tombé immédiatement dans la nostalgie de mon enfance et ça risque d’être la même chose pour vous.

Homme, femme et surtout coopération!

Dans les Les Schtroumpfs: l’épopée des rêves, vous commencez par choisir un Schtroumpf ou une Schtroumpfette. Vous décidez ensuite si vous voulez jouer en solo ou en co-op. Car oui tous les niveaux ont été développés en faisant en sorte qu’ils puissent être joués à deux personnes, qui vont devoir collaborer. Un point que je souhaite vraiment mettre en lumière tant c’est devenu rare de nos jours. Nous sommes donc ici face à un bon couch game.

Le scénario commence alors que tout le monde est profondément endormi (avec les ronflements qui vont avec de tous les côtés). Le méchant Gargamel a empoisonné la salsepareille et voilà que tout le village se trouve prisonnier de ses propres rêves. Votre mission sera donc d’entrer dans les rêves des autres Schtroumpfs afin de les libérer.

Le déroulement du jeu est assez classique. Vous allez passer de niveau en niveau avec des décors propres à chaque personnage. Le premier rêve est celui du Schtroumpf cuisiner, qui est en réalité un terrible cauchemar. Celui-ci est rempli de Schtroumpfs qui se goinfrent de sucreries et de gâteaux au point d’en devenir malades. Vous devrez retrouver un radis à ajouter à son chaudron pour lui permettre de se réveiller de ce terrible cauchemar.

Des collectibles et de la personnalisation

Les décors sont remplis de surprises. En plus des objets à collecter pour réussir certaines étapes (trèfles et clés par exemple), il y a également deux types d’objets à récupérer au fil de ces niveaux. À savoir: les champignons et les baies. Ces derniers restent dans votre inventaire d’un niveau à l’autre. Les premiers permettent d’accéder à des mini-rêves, qui sont une sorte de niveaux bonus. Les seconds vous permettent d’acheter des habits pour customiser votre Schtroumpf auprès de la boutique du Schtroumpf tailleurs (lorsque vous l’aurez réveillé).

Mais ce n’est pas tout, les décors sont remplis d’objets cachés et de Schtroumpfs à aider. Des personnages qui vous récompenseront par des baies. Vous trouverez également des objets qui pourront vous aider, comme des sortes de baies-bombes, ainsi qu’un pistolet qui tire des boules d’une sorte de glue collante afin d’immobilier les ennemis. En parlant des ennemis d’ailleurs, sachez que vous devrez régulièrement faire face à de nombreux ennemis tout au long des niveaux, ainsi qu’à plusieurs boss.

Facile dans l’ensemble

Disons-le franchement, le jeu n’est pas très difficile. Il est vraiment conçu pour être accessible à tous, ce qui permet d’y jouer sans trop s’énerver et/ou de le faire en co-op avec un enfant. Il est d’autant moins difficile que si vous perdez vos deux vies, vous ne devrez que recommencer au dernier checkpoint, ce qui n’est pas trop punitif. En revanche, les boss sont bien plus difficiles et représentent un vrai challenge.

L’aventure gagne aussi «un peu» en difficulté au travers de certains niveaux qui demandent une dextérité supérieure et un peu plus de réflexion. Par exemple, dans le rêve de la Schtroumpfette, il y a un ordre précis et un timing exact à respecter pour trouver comment passer certains obstacles.

J’ai personnellement apprécié cette difficulté supplémentaire, qui rajoute un peu de challenge à un jeu axé tout public, mais qu’on n'a néanmoins pas envie de finir trop rapidement. Heureusement, la durée de vie est rallongée par tous les collectibles et toutes les petites quêtes cachées à gauche et à droite. Je vous conseille donc de simplement avoir l’esprit ouvert afin de ne rien rater, et prolonger votre plaisir.

Je dois également préciser qu’il n’y a pas de sauvegarde automatique au sein d’un rêve, bien qu’il y ait régulièrement des checkpoints. Cela signifie que si vous quittez le jeu au milieu d’un rêve, même après avoir passé un checkpoint, vous devrez recommencer celui-ci depuis le début. Un point qui peut être négatif au vu de la longueur de certains de ces rêves.

Une belle découverte

En conclusion, je dois dire que c’est un jeu vraiment attachant et auquel j’ai eu beaucoup de plaisir à jouer. Encore une fois, tout est très joli et incroyablement détaillé. Les musiques sont vraiment sympa et s’adaptent bien aux décors. On se plonge dans l’univers avec plaisir. Si vous cherchez à passer un moment relaxant sans prise de tête ou un jeu auquel jouer avec votre petit neveu, je ne peux donc que vous recommander de vous évader au pays des Schtroumpfs. C’est une jolie aventure bien réussie.

Le jeu Les Schtroumpfs: l’épopée des rêves est sorti le 24 octobre 2024 sur PC (Steam, GOG, Epic, Microsoft store), PS4, PS5 et Nintendo Switch en version physique ou numérique, ainsi que sur Xbox One et Series X|S en version numérique. Le jeu coûte un peu moins de CHF 40.



Il existe par ailleurs une édition spéciale «édition rêverie». Elle comprend divers goodies, ainsi qu’un skin exclusif.

Note Générale : 7/10

On aime, on aime pas: - Des décors magnifiques

- Un jeu chill sans prise de tête

- Des mécaniques maîtrisées

- Personnalisation des Schtroumpfs

- Présence de mini-rêves bonus qui prolongent l’expérience

- Mode co-op

- Un peu répétitif quand même

- L’absence de sauvegarde à chaque check-point