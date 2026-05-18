Vidéo: watson

Cet engin volant tout droit sorti de «Star Wars» fait déjà le buzz

Pendant des décennies, les speeder bikes de «Star Wars» semblaient réservés à la science-fiction. Un inventeur polonais affirme désormais avoir transformé ce fantasme en réalité avec un engin volant commercialisé près de 900 000 dollars.

Plus de «Divertissement»

Avez-vous toujours rêvé de filer à toute vitesse sur un speeder bike, comme Luke Skywalker dans «Star Wars VI:Le Retour du Jedi», sur la lune forestière d’Endor? Bonne nouvelle:ce qui relevait encore de la pure fiction lors du tournage en 1983 est aujourd’hui devenu réalité. Votre rêve pourrait même bientôt se concrétiser — à condition d’avoir les moyens financiers nécessaires.

L’inventeur et entrepreneur polonais Tomasz Patan aurait en effet conçu un moyen de transport volant baptisé «Airbike», qui rappelle fortement le «Speeder Bike 74-Z», l’un des véhicules cultes de l’univers Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi. Voilà à quoi il ressemble:

Cet engin volant sort tout droit de «Star Wars» Vidéo: watson

Selon son site internet, Tomasz Patan travaille depuis un certain temps déjà sur son «Airbike». Il y a environ un an, il a commencé à teaser ses avancées sur les réseaux sociaux et YouTube. Le 4 mai, il a publié la vidéo la plus récente de son engin volant, largement inspirée de l’univers «Star Wars». Résultat:la séquence est immédiatement devenue virale.

Le 4 mai est considéré comme la journée internationale de «Star Wars», en raison de l’une des répliques les plus célèbres de la saga:«Que la Force soit avec vous», soit «May the Force be with you» en anglais. L’expression «May the Force» ressemble en effet beaucoup à «May the Fourth», qui signifie «4 mai» en anglais.

Tomasz Patan souhaite également rendre son invention accessible commercialement. Sous la marque Volonaut, il commercialise l’Airbike sur internet. Prix annoncé: 880 000 dollars américains. L’appareil peut actuellement être précommandé.

Les personnes intéressées doivent d’abord verser un acompte non remboursable de 2000 dollars. Une deuxième étape prévoit ensuite le paiement d’une caution supplémentaire de 80’000 dollars. Les 798 000 dollars restants devront être réglés lorsque l’Airbike sera prêt. Le site internet ne précise toutefois pas à quelle date les premiers modèles pourront être livrés.

Comment fonctionne l’Airbike?

Le site fournit en revanche plusieurs détails techniques sur le fonctionnement de l’engin. L’Airbike volerait grâce à une propulsion à réaction et serait facile à piloter grâce à un système de stabilisation spécialement développé, complété par un ordinateur de vol. Le site contient toutefois des informations contradictoires concernant sa vitesse maximale. À un endroit, il est question de 200 km/h, tandis que quelques scrolls plus bas, la vitesse maximale affichée tombe à 102 km/h.

Selon ces indications, l’Airbike ne volerait «que» à 102 kilomètres par heure au maximum. Image: screenshot volonaut

L’Airbike serait également sept fois plus léger qu’une moto classique grâce à «des matériaux avancés en fibre de carbone, l’impression 3D et une approche minimaliste». Son poids à vide ne serait que de 30 kilos. Petit bémol toutefois concernant l’autonomie: avec un réservoir plein — l’engin fonctionne au kérosène ou au diesel — il ne pourrait voler qu’une dizaine de minutes, selon les indications du fabricant. Bon point malgré tout: le plein pourrait être effectué en moins d’une minute.

Aucun permis de vol nécessaire

Aux Etats-Unis, aucune autorisation supplémentaire, licence de pilote ou permis spécial ne serait nécessaire pour utiliser l’Airbike, affirme Tomasz Patan. Le véhicule respecterait toutes les exigences de la Federal Aviation Administration (FAA) et serait considéré comme un aéronef ultraléger.

L’Airbike de Volonaut n’est pas le premier projet de Tomasz Patan. Image: screenshot linkedin

Selon plusieurs médias, le bricoleur polonais aurait déjà participé au développement d’un autre appareil volant ultraléger baptisé «Jetson One». Là aussi, malgré son prix élevé, le projet semble avoir suscité un fort intérêt:des centaines de précommandes auraient déjà été enregistrées. L’entreprise Jetson affirmait l’an dernier qu’il s’agissait d’un signe clair de l’intérêt croissant pour la mobilité aérienne personnelle.

(traduit et adapté par mbr)

L'échafaudage d’un magasin Zara s’effondre à Paris Vidéo: watson