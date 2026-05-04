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Star Wars Day 2026: êtes-vous vraiment incollable? Le quiz

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Star Wars: êtes-vous vraiment incollable?

Vous pensez pouvoir siéger au conseil des Jedi tant votre savoir sur l'univers Star Wars est grand? Prouvez-le!Image: starwars.com
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Ce lundi, c'est le Star Wars Day! La Force est-elle avec vous? Faites ce quiz sur la saga la plus célèbre de la galaxie pour le découvrir.
04.05.2026, 21:0904.05.2026, 21:09
Sainath Bovay
Sainath Bovay

Vous pensez pouvoir siéger au conseil des Jedi tant votre savoir sur l'univers Star Wars est grand? Vous en savez plus que les archives de Coruscant? Voici le quiz qui vous permettra de le prouver. Il est temps d'affronter vos peurs, attention de ne pas basculer vers le côté obscur...

«Fais-le ou ne le fais pas, mais il n'y a pas d'essai»
Yoda
15 questions
Cover Image
Le quiz Star Wars : la Force est-elle avec vous?
Êtes-vous vraiment incollable sur le noble thème de la guerre des étoiles ? C'est ce que nous allons voir!

Et si vous êtes mauvais, c'est pas bien grave, vous aurez appris des choses et cela vous permettra soit de vous intégrer à une conversation de geeks, soit de briller auprès des enfants.

Ce quiz a déjà été publié l'année passée.

Un autre quizz super:

Quiz
Vous n'arriverez jamais à répondre à ces questions sur Star Wars

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L'actrice iconique et son mari, Benji Madden, ont annoncé la naissance de leur troisième enfant, sur Instagram. Et comme tout enfant de star qui se respecte, le nouveau-né a été affublé d'un prénom qui sort définitivement de l'ordinaire.
C'est peu dire qu'on ne l'attendait pas, celui-là: Cameron Diaz, 53 ans, et son mari, le producteur et musicien Benji Madden, 47 ans, ont agrandi leur petite famille avec un troisième bébé, comme on l'a appris ce lundi. C'est par le biais du compte Instagram de Monsieur que le couple, farouchement attaché au respect de la vie privée de leur progéniture, a fait part de l'heureuse nouvelle.
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