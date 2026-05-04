Star Wars: êtes-vous vraiment incollable?
Quiz
Ce lundi, c'est le Star Wars Day! La Force est-elle avec vous? Faites ce quiz sur la saga la plus célèbre de la galaxie pour le découvrir.
Vous pensez pouvoir siéger au conseil des Jedi tant votre savoir sur l'univers Star Wars est grand? Vous en savez plus que les archives de Coruscant? Voici le quiz qui vous permettra de le prouver. Il est temps d'affronter vos peurs, attention de ne pas basculer vers le côté obscur...
«Fais-le ou ne le fais pas, mais il n'y a pas d'essai»
15 questions
Le quiz Star Wars : la Force est-elle avec vous?
Êtes-vous vraiment incollable sur le noble thème de la guerre des étoiles ? C'est ce que nous allons voir!
Et si vous êtes mauvais, c'est pas bien grave, vous aurez appris des choses et cela vous permettra soit de vous intégrer à une conversation de geeks, soit de briller auprès des enfants.
Ce quiz a déjà été publié l'année passée.
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