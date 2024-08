On a testé deux jeux addictifs à la Gamescom

À l'occasion de la Gamescom, le salon européen du jeu vidéo, nous en avons testé deux qui nous ont particulièrement plu. Le nouveau Commandos et son volet intitulé Origins ainsi que RoadCraft, un jeu de construction.

Direction l'Allemagne pour le Gamescon, le plus grand salon du jeu vidéo au monde où on a testé le nouveau Commandos, une licence que les joueurs des années 1990 connaissent bien. Autre coup de cœur: RoadCraft, un jeu de simulation de construction de nouvelle génération.

C'est parti pour le débrief!

Commandos: Origins, notre premier avis sur le jeu

Après plus de 20 ans d’absence, la très célèbre licence Commandos est sur le point de revenir en force. Mieux encore, cette dernière souhaite remettre au gout du jour le genre tactique en temps réel. À l’occasion de la Gamescom 2024, j’ai eu la chance de poser mes mains sur le jeu, mais surtout de parler avec les développeurs. Ces derniers ont pris le temps de me dévoiler quelques secrets de leur petite pépite. Si vous avez l'habitude de nous lire, vous savez très certainement que c’est une licence qui nous tient à cœur.

Retour aux sources

Commandos Origins est un retour aux sources. Attention, ce n’est pas un Remake, bien que le casting initial des six personnages est de la partie. Notre petit équipage repart donc à l’assaut de la Seconde Guerre mondiale afin de déjouer les plans ennemis en passant derrière leurs lignes. C’était le pitch de base et il est de retour. Mieux encore, les développeurs ont pris le soin de proposer un gameplay très familier en mettant en avant une interface et des petites touches modernes. La mission de base est de plaire aux fans, tout en offrant un jeu intéressant pour les nouveaux arrivants. Le pari est réussi.

Le jeu comporte 14 missions qui se déroulent à travers le monde à des heures différentes. Ici, la génération aléatoire n’a pas sa place. Le but est de proposer un puzzle game pensé comme un bac à sable dans lequel vous pouvez tester des dizaines de possibilités différentes pour arriver à vos fins. Mieux encore, il est possible de refaire les missions en essayant des chemins différents, avec des tactiques différentes ou encore en utilisant le décor. Chaque essai sera unique. Bien évidemment, le temps donne un aspect scoring au jeu.

Si vous avez déjà joué à la saga, vous ne serez donc pas surpris de ce que propose Commandos: Origins. Pour les néophytes, vous allez vous retrouver avec certainement le jeu le plus prometteur du genre. Notez qu’ici, vous découvrirez des faits et des objets réels de notre monde. D’ailleurs, il est possible de se documenter sur ce qui est historique au travers des collectibles.

Déjà convaincant

En main, le titre est convaincant. Tout comme à l’époque, il est possible de naviguer entre les différents personnages, utiliser les mêmes habilités qu’à l’époque, mais aussi découvrir de nouveaux mouvements comme la capacité du Béret Vert à grimper aux poteaux. Notez que le jeu propose du multijoueur. Il est possible de le parcourir à deux en ligne, ou sur le même écran via le splitscreen.

Commandos Origins signe le retour du maitre du genre. Très beau, bien diversifié, sans aucune fioriture. C’est le moment de le mettre dans votre liste.

RoadCraft, le bac à sable de votre enfance

Les développeurs de Saber Interactive sont peut-être sur le point de nous offrir l’expérience la plus proche de celle d’un rêve d’enfant. En effet, leur nouveau jeu se nomme RoadCraft et il symbolise tout ce que l’on attend d’un jeu de construction, le tout avec le savoir-faire de l’équipe derrière la saga des Runner, ainsi qu’avec des améliorations à tous les niveaux face à MudRunner.

Dans RoadCraft, vous allez parcourir huit cartes sur lesquelles vous devez «réparer» les dégâts produits par les catastrophes naturelles. Mais attention, ici, la difficulté n’est pas d’acheminer le matériel, mais de préparer le terrain pour lancer l’intelligence artificielle faire le taxi à votre place. Oui, vous avez bien lu, vous allez tout mettre en œuvre pour rendre possible la traversée de l’intelligence artificielle et ce sera même à vous de définir par où cette dernière va passer.

Une fois le chemin tracé, les camions vont se succéder, il faudra donc s’assurer que rien ne vient gêner cette progression. Notez que si un de ces camions de marchandise se retrouve coincé, vous pouvez repartir à zéro dans le cheminement, ou alors simplement aller par vos propres moyens débloquer la situation.

En ce qui concerne le cœur du jeu, celui-ci se passe dans les différentes machines que vous allez employer et comment vous allez les utiliser. Dans la partie à laquelle j’ai pu assister, il était question de rendre praticable une route pleine de boue. Il a donc fallu amener du sable, le tasser et même goudronner la route. Sachez que toutes les manipulations ne se limitent pas aux zones concernées.

S’il vous prend l’envie de passer le goudron partout sur l’immense carte, ce sera votre problème et celui de votre temps. Comme cité plus haut, le jeu sera lancé avec huit cartes différentes, chacune aura des besoins bien spécifiques. Notre petite zone de sable n’était qu’une toute petite portion de l’aventure finale et les développeurs nous ont assuré que les mécaniques sont plus que nombreuses.

Dans RoadCraft chaque véhicule a sa propre physique et ses commandes. Une prouesse rendue possible grâce au moteur physique qui a grandement évolué. Par exemple, le sable qui se trouve dans la benne de votre camion bouge en temps réel. C’est simplement bluffant à voir. Techniquement le jeu est beau, un traitement particulier a été effectué sur les effets d’éclairage.

Il y a donc une partie automatisation dans RoadCraft, mais cette dernière peut aller encore plus loin. À terme, vous pouvez aussi décider d’automatiser les tâches de vos véhicules et simplement regarder votre petite entreprise de construction prendre vie. Point important, le jeu sera lancé avec le mode coopération.

Ce qui me fascine le plus avec RoadCraft, c’est de voir à quel point Saber a rendu malléable son offre. Un jeu que vous pouvez pousser au maximum au niveau de la simulation, tout comme vous pouvez juste en profiter en surface grâce à des mécanismes bien intégrés.

RoadCraft sera certainement un grand jeu et va ravir toutes les amoureux de SnowRunner. Seul bémol, RoadCraft n'arrive pas avant 2025 sur PC, Playstation 5 et Xbox Séries X|S,.