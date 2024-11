L'ambiance mythique de Dragon Quest doit beaucoup aux illustrations d'Akira Toriyama (Dragon Ball). Image: Square enix

Ce classique du jeu vidéo japonais est de retour et on l'a testé

Dragon Quest III HD-2D est un remake du troisième opus de la saga sorti en 1988, avec des graphismes totalement remaniés.

Calypso

Dragon Quest est une des plus célèbres séries de jeux vidéo venus du Japon, notamment grâce à la patte graphique de l'immense Akira Toriyama, l'homme derrière Dragon Ball.



Depuis le 14 novembre, le troisième opus de la saga sorti en 1988 est disponible dans un nouvel écrin, réadapté au goût du jour. Ses graphismes ont été totalement remaniés pour un magnifique HD-2D, un peu comme la célèbre saga d’Octopath Traveler. Square Enix, en charge de ce jeu, est parfaitement maître de cette technologie et nous le prouve à nouveau dans ce sublime remake.

Vidéo: watson

Les trésors de cette grande aventure

Parlons tout d’abord des points qui font plaisir. La bande originale est sublime! Elle nous transporte et nous fait voyager à merveille dans ce monde fantastique. A l’origine, elle a été composée par feu Koichi Sugiyama, qui est le compositeur des jeux de la série. Pour ce remake, il a eu droit à un orchestre. Cela s’entend et c’est un point fort.

Image: Square enix

Le 2e point fort, c'est la grande liberté laissée aux joueurs. Dans Dragon Quest III HD-2D Remake, nous pouvons dès le début de la partie recruter nos compagnons et les personnaliser. Ainsi, lors de cette aventure, Sweetfrag le prêtre charismatique et Pimousflute le monstrologue malicieux sont mes compagnons. Ensemble, nous vivons des aventures dans le monde pour vaincre l’archidémon.

Il y a fort à faire: les donjons cachés, les trésors à trouver ou encore les quêtes secondaires épiques à découvrir en enquêtant à travers discussions et observations. Ce jeu offre des dizaines d’heures de plaisir pour les explorateurs qui sommeillent en vous. Chaque PNJ peut potentiellement nous offrir des quêtes secondaires. Toutefois, ici, pas de point sur la carte à suivre. Il faut écouter les conseils et indications données pour trouver les emplacements, d’où le travail d’enquêteur.

Le 3e point fort est l’accessibilité de Dragon Quest III HD-2D Remake. Celui-ci dispose de plusieurs paramètres pour ajuster la difficulté, ce qui est fort agréable, car à la base ce jeu était compliqué. Avec la liberté expliquée ci-dessus, ce jeu vise un public beaucoup plus large que dans sa version d’origine en 1988.

Les obstacles à franchir pour savourer le jeu

Maintenant, quelques points qui fâchent. Premièrement, ce sont les ralentissements dus aux graphismes sur la Nintendo Switch. Dans quasiment chaque environnement, le jeu subit des saccades, ce qui casse l’immersion. C’est tout simplement fatigant à la longue. J’ose espérer que sur les versions PS, Xbox et PC ne sont pas logés à la même enseigne.



Image: Square Enix

Le deuxième point qui m’a dérangé est la vitesse des combats. Certes, ils ont gardé la formule d’origine en tour par tour avec une IA pas si mauvaise, mais ils sont si lents. Les développeurs ont dû se rendre compte du problème, car ils ont ajouté 3 vitesses paramétrables aux combats, mais même en vitesse triple, ils sont beaucoup trop lents, si bien que j’en viens à éviter tous les combats… Un comble, puisque le «farming» des combats est bien souvent une phase indispensable dans un JRPG.

Le jeu pourrait être un peu trop exigeant pour la version Switch, que nous n’avons pas testée - sauf si les équipes de développement ont réussi à faire les bons sacrifices pour maintenir les performances.

Verdict?

Image: Square Enix

En conclusion, Dragon Quest III HD-2D Remake me plait sur beaucoup de points, comme le voyage qu’il offre aux joueurs et sa magnifique bande-son et où même les dialogues sont doublés. Néanmoins, l’expérience est entachée par ses ralentissements et ses combats fastidieux. Rien qu’à cause de ces deux points, je me force à y jouer actuellement. Dans tous les cas, je ne recommande à l’heure actuelle pas ce jeu sur Nintendo Switch, sauf si vous êtes nomades ou patient, mais plutôt sur les consoles next-gen et PC.

Dragon Quest III HD-2D Remake est sorti le 14 novembre 2024 sur les plateformes suivantes: PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, et Xbox.