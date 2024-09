Le tout premier Mario Party était sorti sur Nintendo 64 en 1998. Jamboree en est la 18ᵉ édition. Image: watson

Cette nouvelle édition de Super Mario Party offre de la pure adrénaline

Un nouvel opus du plus célèbre des party games est de retour avec Super Mario Party Jamboree. Un agréable retour aux sources qui s’annonce prometteur.

Elliott Pimousflute / jvmag

En 2018, nous découvrions le premier opus de la série Mario Party sur Nintendo Switch. Accueilli très positivement, le jeu proposait tout ce qui faisait le succès de la série, avec l’avantage du support de la Switch. Par la suite, l’épisode Superstar est sorti, mais il n’apportait principalement que de la nostalgie en revisitant les trois premiers épisodes de la série parus sur Nintendo 64.

Aujourd’hui, Super Mario Party Jamboree entend clairement apporter de la nouveauté et redynamiser la série avec de nombreux plateaux, des mini-jeux inédits, et surtout des modes en ligne !

La base, mais bien pensée

Le jeu propose sept plateaux pour le mode classique, chacun avec un niveau de difficulté différent et des objets spécifiques qui influenceront la partie. Un ajout intéressant: le mode classique dispose également d’un mode «expert» pour les joueurs les plus habiles, avec des mini-jeux plus techniques.

Des modes à n’en plus finir!

En plus du mode classique, vous pourrez participer à différents modes de jeu, notamment dans la section «Mini-jeux», où il sera possible de choisir entre cinq types de jeux différents. Mais ce qui retient l’attention, c’est l’arrivée des nouveaux modes en ligne. Vous pourrez jouer jusqu’à 20 joueurs en simultané.

Il y aura, par exemple, le mode Koopathlon, où les 20 joueurs s’affronteront sur les mêmes mini-jeux, l’objectif étant de réaliser les meilleures performances pour marquer un maximum de points. Après une boucle de cinq jeux, les mêmes mini-jeux recommencent avec une difficulté croissante. Plus c’est difficile, plus ça rapporte de points. Votre personnage avance sur une piste en fonction des points que vous réalisez, et le but est de terminer le nombre de tours de piste en premier.

Le deuxième mode de la partie en ligne est axé sur la collaboration: huit joueurs devront affronter Bowser. Vous serez dans une ville attaquée par Bowser et devrez collecter des bombes pour les placer dans un canon et lui tirer dessus. Évidemment, le roi des Koopas ne se laissera pas faire et tentera de vous arrêter.

À la fin du temps imparti, un mini-jeu coopératif à huit joueurs se lancera. Si l’équipe réalise un bon score, elle gagne des bonus pour la suite du combat contre Bowser. Le but final est de le vaincre avant la fin du nombre de tours défini.

Notre avis

Au final, il semble que Nintendo souhaite véritablement renouveler la série en exploitant tout ce qui fait le succès de Mario Party. Ils utilisent judicieusement les Joy-Con et proposent un mode en ligne complet qui, je vous le garantis, stimulera votre esprit compétitif. Nous avons hâte de découvrir le jeu et il est certain que nous passerons plusieurs heures dessus.