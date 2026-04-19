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Des robots battent des humains lors d’un semi-marathon en Chine

A robot runs as it competes in the Beijing E-Town Half Marathon and Humanoid Robot Half-Marathon on the outskirts of Beijing, Sunday, April 19, 2026. (AP Photo/Andy Wong) China Robot Marathon
Un robot participe au semi-marathon de Pékin E-Town, lors d’une course réservée aux humanoïdes et aux humains, le 19 avril 2026 en Chine.Keystone

Des robots battent des humains lors d’un semi-marathon en Chine

Lors du semi-marathon de Yizhuang, à Pékin, des robots humanoïdes ont réalisé un temps inférieur au record du monde humain sur 21 kilomètres, illustrant les progrès rapides de la robotique en Chine.
19.04.2026, 11:3719.04.2026, 11:38

Lancés à pleine vitesse, certains rappellent la légende jamaïcaine Usain Bolt: des robots humanoïdes ont battu dimanche à Pékin le record du monde humain du semi-marathon. Un résultat qui illustre les spectaculaires avancées technologiques chinoises dans le secteur.

Les spectateurs étaient massés le long des routes pour voir courir les machines, certaines très véloces et presque aussi complexes qu'un Terminatorrobo, d'autres aux mensurations et performances bien plus rudimentaires.

Le semi-marathon de Yizhuang a vu s'affronter d'un côté des robots, debout sur leurs deux jambes, et de l'autre des humains – chaque groupe évoluant sur une voie parallèle mais différente, afin d'éviter toute collision.

Vitesse moyenne de 25 km/h

Le robot champion, équipé d'un système de navigation autonome et représentant la marque chinoise de smartphones Honor, a bouclé les quelque 21 kilomètres en 50 minutes 26 secondes, soit une moyenne d'environ 25 km/h, selon la télévision publique CCTV.

C'est plus rapide que le résultat du premier concurrent humain, mais surtout que le record du monde chez les hommes (57 minutes 20 secondes), détenu par le coureur ougandais Jacob Kiplimo.

Derrière les barrières de sécurité, Han Chenyu, étudiante de 25 ans coiffée d'une casquette et équipée de lunettes de soleil, a à peine le temps de dégainer son smartphone qu'un robot est déjà passé.

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Elle trouve l'événement «cool» et se dit enthousiaste face aux avancées technologiques.

«Après, en tant que future travailleuse, ça m'inquiète aussi pas mal. Car si la technologie va trop vite, ça risque d'avoir des répercussions sur l'emploi», avec le remplacement de certaines professions par l'intelligence artificielle (IA) et les robots, déclare-t-elle.

Engouement croissant

Les progrès lors de ce semi-marathon sont spectaculaires par rapport à l'édition 2025. À l'époque, le robot vainqueur l'avait emporté en un temps trois fois plus long (2 heures 40 minutes et 42 secondes) et de nombreuses chutes avaient émaillé l'épreuve.

Les démarches des machines étaient bien plus fluides cette année et le nombre d'équipes participantes est passé d'une vingtaine à plus d'une centaine. Un signe de l'engouement croissant pour le secteur, selon les organisateurs.

Les robots humanoïdes sont devenus ces dernières années une vision courante en Chine dans les médias et les lieux publics.

«Je pense que d'ici trois à cinq ans, ils vont entrer dans notre quotidien» pour les «tâches ménagères, la compagnie des personnes âgées» voire pour «les métiers dangereux, comme pompiers», déclare Xie Lei, spectateur de 41 ans venu en famille.

Huit milliards investis dans la robotique

Ce semi-marathon avait pour ambition de populariser ces technologies auprès du grand public et de stimuler l'innovation.

Preuve de la vitalité du secteur, les investissements en Chine dans la robotique et l'IA dite «incarnée» avaient atteint fin 2025 les 73,5 milliards de yuans (8,4 milliards de francs suisses), selon une étude d'un organisme officiel.

«Depuis des milliers d'années, les humains sont au sommet. Mais là, regardez: les robots, en matière de navigation autonome, en tout cas sur une épreuve sportive, commencent à nous dépasser», sourit Xie Lei. «D'un côté, ça rend un peu triste pour l'humanité. Mais la technologie, surtout ces dernières années, nous ouvre aussi tellement de nouveaux horizons.» (tib/ats)

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