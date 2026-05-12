Le roi a vécu un moment un peu délicat ce lundi soir, à l'occasion d'une célébration pour fêter les 50 ans du King's Trust. Getty Images Europe

Une star du rock met Charles dans l'embarras: «Petit vaurien»



La légende du rock britannique Sir Rod Stewart n'a pas mâché ses mots, lundi soir, en serrant la pince de Charles III, à l'occasion d'un évènement à Londres. Au menu des discussions: Donald Trump, qui d'autre?

Plus de «Divertissement»

Il est de ces moments qui ont le don paradoxal d'être aussi gratifiants sur le plan personnel... qu'embarrassants lorsqu'ils sont formulés dans un cadre public. Imaginez, par exemple, que votre conjoint vous complimente sur vos performances sexuelles lors d'une bouffe en compagnie de votre belle-famille: flatteur, certes, mais pas franchement nécessaire.

C'est un peu ce genre de situation délicate qu'a vécu Charles III ce lundi, lors d'un concert organisé dans le cadre du 50e anniversaire de «The King's Trust», organisme de bienfaisance qu'il a créé en 1976. Alors que l'évènement rassemblait tout un gratin de célébrités, de George Clooney au guitariste des Rolling Stones Ronnie Wood, en passant par la chanteuse britannique Rita Ora, le souverain a échangé quelques mots avec le rockeur Rod Stewart, anobli en 2016.

Lequel n'y est pas allé par quatre chemins au moment d'évoquer le récent voyage d'Etat du roi aux Etats-Unis, chez le président américain:

«Je tiens à vous féliciter pour votre prestation en Amérique. Vous avez été superbe, absolument superbe. Remettre ce petit voyou à sa place!» Rod Stewart, au roi Charles, évoquant Donald Trump

Un moment diplomatique délicat capturé notamment par une journaliste du Daily Mail, Rebecca English, au milieu du brouhaha ambiant:

Vidéo: watson

Si Charles a esquissé un sourire, le monarque devait être également un peu embarrassé, lui qui est censé se tenir soigneusement à l'écart de tout commentaire politique. Heureusement, il n'a pas eu à formuler la moindre remarque, puisque Rod Stewart a enchaîné dans la foulée: «Exactement, c'est ça — ça lui est complètement passé au-dessus de la tête, complètement!»

Après avoir été longtemps ami avec Donald Trump, Rod Stewart a changé d'avis. Image: Pool

Après quoi, le souverain a brièvement poursuivi la conversation mais, selon le Times présent sur place, on ne sait pas exactement ce qu’il a répondu. Le rockeur s’est ensuite tourné vers la reine Camilla et a achevé d'enfoncer le clou: «Je venais juste de féliciter votre mari pour sa merveilleuse prestation en Amérique, tellement formidable, tellement courageuse, tellement fière.»

Une chose est sûre: le talent de Charles III pour se mettre les Américains dans la poche, tout en glissant quelques piques subtiles à Donald Trump, fin avril, a été remarqué.

Des efforts qui n'ont notamment pas échappé à Rod Stewart, dont l'attitude à l'égard du président des Etats-Unis n'a évolué que récemment. Comme le rappelle le Daily Beast, le chanteur a compté le milliardaire américain parmi ses amis pendant des années.

Rod Stewart et Donald Trump en 1990, à Mar-a-Lago, en Floride. Les deux hommes ont été photographiés à de nombreuses reprises côte à côte au fil des années. Image: Archive Photos

Ron Stewart, notamment très remonté par les commentaires désobligeants de Trump sur l'OTAN, affirme avoir changé d'avis sur le personnage depuis son retour à la présidence. «Je ne suis pas un grand fan de Trump», a-t-il asséné à Radio Times, en juin dernier. «Je le connaissais très bien. J'allais souvent chez lui.»

«J'habite à peine à 800 mètres de chez lui. On est tous les deux en bord de mer. J'allais souvent à ses fêtes de Noël. Il a toujours eu un côté macho. C'est pour ça que je l'aimais bien. Mais à mon avis, il ne traitait pas très bien les femmes. Depuis qu'il est devenu président, il est devenu un autre homme. Quelqu'un que je ne connais pas», a poursuivi le chanteur, âgé de 81 ans aujourd'hui.

Interrogé sur le fait de s'il considérait toujours Donald Trump comme un ami, Rod Stewart a rétorqué: «Non, je ne peux plus. Tant qu'il vend des armes aux Israéliens – et il le fait encore. Comment cette guerre va-t-elle s'arrêter un jour?»

Autant dire que le conflit entre les deux anciens compères, lui, est consommé. Au point même d'impliquer le souverain britannique et sa sacro-sainte neutralité.

Des images des doigts saucisses du roi Charles III 1 / 8 Des images des doigts saucisses du roi Charles III Les doigts rouges et boudinés du roi Charles III font souvent le buzz sur Internet. source: getty images europe / max mumby/indigo