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Le prix de cette Patek Philippe 3940 est un record mondial

La vente de cette montre suisse a battu un «record mondial»

Une maison de ventes aux enchères bâloise a battu un record pour la vente d'une Patek Philippe.
16.03.2026, 12:0216.03.2026, 12:02

Il y a quelques jours se tenait à Bâle une vente aux enchères inédite. Celle d'Artcurial Beurret Bailly Widmer qui organisait sa première «vente annuelle dédiée à l’art suisse et à l’art international avant 1900». Mais, en parallèle, l'organisation menait une opération liée à l'horlogerie de collection avec son Basel Watch Auction.

Des acheteurs du monde entier se sont donc tenus au coude à coude, en salle, par internet ou téléphone, pour remporter l'un des quatorze exemplaires de la haute horlogerie helvétique. Les collectionneurs se sont particulièrement intéressés à trois lots: deux Patek Philippe et une montre Hublot.

Record mondial pour une Patek Philippe 3940
Voici les trois modèles vendus à Bâle. De gauche à droite, la Patek Philippe 3940, la Patek Philippe 5159 R et la Hublot N°302.Image: montage watson

La première, la Patek Philippe 3940, a été adjugée pour pas moins de 762 150 francs suisses. Les organisateurs soulignent qu'il s'agit dès lors d'un «nouveau record mondial pour une Patek 3940». Le média spécialisé 41 Watch écrit à son propos:

«Référence particulièrement appréciée et produite de 1985 à 2007, le calendrier perpétuel ref. 3940 marqua toute une génération de collectionneurs, il continue de s’inscrire aujourd’hui dans les must have de la grande famille Patek.
En dépit de ses nombreuses complications, le boitier de la 3940 reste plat et élégant. Cette prouesse horlogère est en partie due au micro-rotor de la masse oscillante.
La 3940 fut déclinée en or jaune, en or blanc, en platine ainsi qu’en or rose»

Les deux lots suivants sont partis pour des sommes qui paraissent presque modestes: 38 100 francs pour la Patek Philippe en or rose 5159 R et 27 950 francs pour la Hublot N°302 en céramique.

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Basel Watch Auction précise que ces trois pièces ont été vendues à des acheteurs «européens». Le fruit de la vente, toutes montres confondues, atteint 891 516 francs suisses, les autres modèles ayant été adjugés entre 508 et 15 878 francs. (hun)

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