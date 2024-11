Malgré ses défauts, LEGO Horizon Adventures nous a fait passer de belles heures devant l'écran. Image: LEGO

LEGO n'a pas réussi son pari

Aloy, l'héroïne du jeu Horizon Zero Dawn, voit son univers adapté en Lego dans un jeu familial haut en couleur. Un projet qui manque de profondeur malgré sa belle charge esthétique. Décryptage.

armin hadzikadunic / jvmag

Traduire la créativité et le divertissement des briques Lego en jeu vidéo est un vieux fantasme du groupe danois. Dès le milieu des années 90, sur micro-ordinateur, sortent plusieurs expériences interactives, notamment Lego Island en 1997. Mais c'est surtout dès 2005 avec l’arrivée de Lego Star Wars, le jeu vidéo du studio britannique Traveller’s Tales (connu depuis sous le nom de TT Games), que les choses sérieuses commencent.

Ce sera le début d’une longue série de jeux jonglant avec les franchises Star Wars et Harry Potter. Aujourd'hui, le groupe LEGO fait évoluer sa stratégie et semble diversifier ses partenariats: Epic pour LEGO Fortnite ou encore Guerilla Games (et le groupe PlayStation) pour le titre dont nous allons vous parler aujourd’hui.

Nous vous invitons d’ailleurs à aller écouter l’excellent (mais anglophone) podcast Bits N’ Bricks pour en savoir plus sur l’histoire des LEGO en jeu vidéo. En attendant, voici notre avis sur LEGO Horizon Adventures.

Une belle plastique

LEGO Horizon Adventures reprend vaguement l’histoire d‘Horizon Zero Dawn (2017), le premier jeu de la licence Horizon qui constitue désormais un atout important de la stratégie transmédia de SONY.

Dans un monde post-apocalyptique où la civilisation est revenue à l’âge de bronze après l’effondrement causé par la guerre entre l’humanité et les machines robotiques, l’orpheline Aloy grandit à l’écart de sa tribu Nora, sous le tutorat de Rost, sa figure paternelle. Cette existence de paria n’empêche pas Aloy de se former au combat contre les machines zoomorphes qui peuplent les contrées de ce monde. Elle découvre même un focus, une sorte d’oreillette high-tech qui lui permet d’analyser son environnement.

Vidéo: watson

L’existence d’Aloy va radicalement changer quand une secte s’attaque à son village et qu'elle se retrouve embarquée, avec Rost, dans une quête pour stopper les agissements du chef de l'ennemi, Helis. Une quête qui lui permettra d’explorer, dans ce jeu du moins, quatre biomes.

Soyons très francs, Guerilla Games et Studio Gobo ont réussi à recréer en Lego tous les éléments de la licence Horizon dans LEGO Horizon Adventures. Tout ce qui est à l’écran, y compris l’eau ou les explosions, est composé des célèbres pièces en plastique.

Un véritable succès qui met la barre très haut pour tout futur jeu LEGO. Graphiquement, l’utilisation du moteur Unreal Engine 5 permet également de donner vie à ses pièces de plastique. Néanmoins, sur PS5, nous avons dû jouer en mode «Performances» car le mode «Qualité» nous semblait un peu toussotant.

Le jeu pourrait être un peu trop exigeant pour la version Switch, que nous n’avons pas testée - sauf si les équipes de développement ont réussi à faire les bons sacrifices pour maintenir les performances.

Pas de grande révolution

Il est d’ailleurs difficile de ne pas voir, dans le jeu, certains sacrifices ou choix qui peuvent s’expliquer par la sortie sur la Switch.

Les temps de chargement sont réguliers, mais heureusement brefs sur PS5. Ces niveaux divisés en segments assez courts sont un peu étonnants, surtout que les niveaux sont des couloirs légèrement décorés, avec une structure très répétitive mais pas trop longue. Mis à part quelques exceptions qui se comptent sur les doigts d’une main, les niveaux sont beaux, mais manquent cruellement d’originalité, et le level design nous semble bien pauvre.

Image: LEGO

Guerilla Games et Studio Gobo ont fait le choix, délibéré, de ne pas s’orienter sur les mécaniques des jeux TT Games, c’est-à-dire un jeu dans lequel chaque personnage a des capacités qu’il faut utiliser à certains moments pour résoudre des énigmes ou débloquer des passages. L’accent a plutôt été mis sur l’histoire et sur les phases d’action, ce qui est logique, car ce sont les points forts de la licence Horizon.

Et pour nous, le pari est réussi de ce point de vue. La diversité des armes et des personnages jouables permet d’avoir des combats très dynamiques, et la caméra fixe permet de simplifier un peu cela pour les joueurs les moins à l’aise.

La caméra devient malheureusement un élément gênant quand il y a de gros dézoomages pour afficher les deux protagonistes, rendant l’action difficile à lire. Le jeu a du punch et l’adaptation du principe des «points faibles» des machines force à se positionner stratégiquement pendant les escarmouches.

Pas d'étincelles à l'horizon

Cependant, même après 8h de jeu pour terminer la quête principale, nous devons bien avouer que le jeu n’arrive pas tellement à nous emballer.

Certes, nous ne sommes pas totalement le public cible, mais il existe bien d’autres jeux accessibles pour toutes et tous, et qui fournissent plus de richesse et des propositions vidéoludiques plus solides, que cela soit sur Switch, PC ou PS5. La personnalisation du hub du jeu nous a laissés un peu de marbre, d’autant plus que d’autres licences Lego débarquent, ce qui donne un côté fourre-tout fun à la Fortnite qui nous dérange un peu.

Image: LEGO

Malgré sa belle plastique, LEGO Horizon Adventures manque de l’étincelle nécessaire pour renouveler le genre du jeu d’aventure Lego. Si le travail d’adaptation du monde de la licence de PlayStation est plutôt réussi, notamment à travers les phases d’action, le titre manque cruellement de profondeur. Nous regardons désormais vers l’horizon avec l’espoir que les futures aventures d’Aloy ou les nouvelles propositions vidéoludiques en Lego puissent répondre à nos attentes.

Note Générale: 6/10

On aime, on aime pas: - Tout est en LEGO, et c’est beau!

- Phases d’actions bien faites

- Doublage VF de qualité



- Prix fort pour un petit jeu

- Level design très répétitif

- Hormis l’action, peu de gameplay





LEGO Horizon Adventures sort le 14 novembre 2024 sur les plateformes suivantes: Steam/PC, Nintendo Switch, PlayStation 5.