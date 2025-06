Constance et Pimprenelle sont dans le viseur pour leur comportement dans leur jeunesse. twitter

Ces deux candidates de Secret Story auraient un passé peu reluisant

Pimprenelle et Constance auraient harcelé d'anciennes camarades de classe, selon les dires de mamans sur les réseaux.

Plus de «Divertissement»

L'émission culte des années 2000 a fait son grand retour le 10 juin avec tout ce que le public avait aimé il y 18 ans: des primes, des duplex, des missions, des confessional, des drama et des amours secrets. Un fan a écrit sur Twitter: «Merci de nous avoir écoutés et de nous faire un retour digne de l'époque.»

L'émission séduit et bat des records d'audience pour une chaîne de la TNT, à savoir TFX. Sur Twitter, les fans saluent la nouvelle mouture et déjà, il y a des séquences cultes comme celle ci-dessous.

On n'a pas tout compris, mais, apparemment cette scène a fait réagir:

Mais il y a quelques ombres au tableau, à commencer par Pimprenelle, 26 ans (que les internautes appellent Perlimpinpin). La candidate, déjà peu appréciée du public, aurait harcelé d'anciennes camarades de classe. Sur les réseaux sociaux, la candidate belge, dont le secret est «la moitié de mon visage a été reconstruit», est accusée de harcèlement scolaire par des mamans dont les filles étaient en classe avec elle, à Namur, en Belgique.

«Ma fille a été victime de harcèlement il y a 12 ans par une participante actuelle de Secret Story», écrit une mère sur Facebook, précisant qu’elle avait dû changer son enfant d’école, relate RTL Info. Une autre maman se met à raconter la même histoire. «Lorsqu’elle était à l’école, ma fille a été victime de harcèlement en tout genre de la part de cette demoiselle… Plus de 10 ans plus tard, elle en reste marquée.» Sur le réseau social, d'autres viennent à sa rescousse, affirmant qu'ils étaient dans sa classe et qu'ils n'ont jamais rien entendu de tel.

Le père de la candidate a réagi en déclarant au média belge DH: «Je n’ai jamais eu connaissance de cette histoire. L’école est très attentive à ce niveau-là. S’il s’était passé quelque chose, nous aurions été informés et convoqués.»

En plus de Pimprenelle, une autre candidate, Constance, 23 ans, serait accusée de harcèlement.

Sur TikTok, une internaute a affirmé dans une vidéo avoir fréquenté le même établissement scolaire que Constance et raconte qu'elle en a des souvenirs douloureux: «Constance dans Secret Story on dirait une harceleuse. Ça l'était, elle a harcelé pleins de filles dans mon collège, y compris moi. Quel bonheur.»

Constance n'a pas non plus bonne réputation auprès du public, notamment après un échange sec avec une productrice de l'émission. Les internautes la catégorisent comme la «peste de la saison» ou la «Regina George française», référence à la série Gossip Girl.

A ce jour, aucun fait n'a été officiellement confirmé. Des informations à prendre avec des pincettes, donc. Une chose est sûre, le célèbre avertissement de la Voix «Méfiez-vous des apparences» n'a jamais pris autant de sens.

Les stars à poil au festival de Cannes 1 / 17 Les stars à poil au festival de Cannes Les tenues les plus scandaleuses du Festival de Cannes