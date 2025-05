Yann Perez (tout en haut à droite) et les autres participants d'«Un dîner presque parfait spécial Mariage». instagram addictedyann_officiel

Ce Romand avait gagné «Un dîner presque parfait»: il est de retour

Le Neuchâtelois Yann Perez participe à nouveau à l'émission phare de W9. Cette fois-ci, il s'agit d'un Dîner presque parfait, spécial Mariage.

Le principe d'Un dîner presque parfait, émission vieille de 17 ans du groupe M6, est simple: cinq inconnus s'invitent à tour de rôle durant une semaine pour proposer une soirée avec apéritif, entrée, plat, dessert sur un thème qu'ils choisissent. Ils se donnent alors des notes entre 0 et 10 sur la nourriture, mais aussi la décoration de table et l'ambiance de la soirée.

L'an passé, Yann Perez, un coiffeur neuchâtelois, avait participé à l'émission diffusée sur W9. Il avait alors gagné le titre de meilleur hôte et les 1000 euros promis au vainqueur. Il revient cette semaine dans une édition spéciale mariage. Sauf que cette fois-ci, les concurrents reçoivent en couple et doivent prouver que leur soirée de mariage sera la plus réussie.

Yann Perez est coiffeur à Neuchâtel. instagram addictedyann_officiel

Sur le site du groupe M6, on peut donc lire que Yann et Ugo, son compagnon, sont «amateurs d’or» et sont «des stratèges redoutables»: «ces amoureux promettent de pimenter la compétition.»

Pour voir le Neuchâtelois à l'oeuvre, il faudra se mettre devant sa télévision ce mercredi 14 mai à partir de 18h50 ou sur le site de M6 Replay. Les résultats du concours seront dévoilés le dernier jour, soit le vendredi 16 mai. Et ce n'est pas en Suisse qu'il recevra les autres couples, mais à Paris où le tournage a eu lieu en octobre 2024.

«On tourne 12 heures d’affilée pour une heure d’émission, c’est intense!» Yann Perez pour ArcInfo

Les concurrents d'Un dîner presque parfait spécial Mariage. Yann Perez se trouve en haut, tout à droite. instagram addictedyann_officiel

Quelques passages de l'émission ont été dévoilés sur les réseaux sociaux, notamment l'entrée d'un des couples, Adixia et Simon, des starlettes de la télé-réalité, et leur plat a, semble-t-il, décontenancé les participants d'Un dîner presque parfait. «Une soupe pour un mariage, vous validez?» a demandé Yann Perez à ses followers sur TikTok. D'après les autres concurrents interrogés dans les chiottes de leurs hôtes, comme le veut la tradition, ça ne serait absolument pas une entrée digne d'un mariage.

«Je vois une soupe arriver, je me dis What the Fuck. Une soupe pour un mariage frérot!» L'une des participantes à Un dîner presque parfait

Il faudra patienter encore un peu avant de voir ce qu'a proposé Yann Perez et son compagnon pour émerveiller leurs convives.

