Les requins inspirent toujours une sainte terreur aux spectateurs. Image: Hulton Archive

Voici pourquoi les requins sont les méchants préférés d'Hollywood

Plus de cinquante ans après avoir semé la terreur parmi les spectateurs dans Les Dents de la Mer, le succès du terrible requin ne se dément pas, puisqu'il est à nouveau à l'affiche d'un blockbuster sur Netflix.

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Vous aussi, vous éprouvez peut-être ce soupçon de malaise en plongeant un premier orteil dans l'océan, à la perspective peu engageante d'apercevoir un aileron menaçant fendre les eaux pendant votre baignade. Vous n'êtes pas seul: selon les études, entre 30% et 50% de la population déclare avoir peur des requins.

La faute incombe en partie au cinéma. Depuis que le grand requin blanc du film Les Dents de la mer a semé la terreur à Amity Island et marqué l'histoire du box-office, l'animal aquatique est resté l'un des méchants les plus emblématiques du grand écran - et ses camarades exercent toujours une fascination immense sur le public.

Le requin dans une scène du film culte de Steven Spielberg de 1974, Les Dents de la mer. Image: Moviepix

Le classique de Steven Spielberg a, de fait, ouvert la voie à de nombreux films à succès sur le thème des requins, parmi lesquels The Reef, The Meg, The Shallows, Open Water et Deep Blue Sea.

Preuve que son succès ne se dément pas, Netflix continue à surfer sur la terreur que nous inspire ce mammifère en livrant tout récemment Thrash (Nature prédatrice, en français), film d'horreur réalisé par Tommy Wirkola. Selon Page Six Hollywood, le film a connu un succès immédiat sur la plateforme de streaming, cumulant 37,7 millions de vues la première semaine et 34,5 millions la seconde, et se hissant ainsi à la première place du classement durant ces deux semaines.

Sans oublier d'autres films à venir: Deep Water, avec Aaron Eckhart, qui sortira le 1er mai; Shiver, de Tim Miller avec Keanu Reeves, prévu en salles en 2027, ainsi qu'un septième opus de la franchise à succès Sharknado, dont les six premiers films ont été diffusés entre 2013 et 2018.

Blake Lively se bat contre un requin dans The Shallows, en 2016.

Et ce succès n'a rien de surprenant, selon l'expert Shawn Robbins, dans Page Six. «Le classique de Steven Spielberg est considéré comme le 'blockbuster de l'été' originel, et ce n'est pas un hasard: il a transcendé les genres. Depuis, tous les films de requins ont suivi ses traces.»

«Les films de requins ont le don de cartonner au box-office, à des degrés divers, qu'il s'agisse de films indépendants minimalistes ou de superproductions hollywoodiennes à gros budget et effets spéciaux» Shawn Robbins, directeur de l'analyse chez Fandango et fondateur et propriétaire de Box Office Theory

«L'océan est un lieu mystérieux. Nous en savons encore très peu sur nos océans – nous en savons plus sur la Lune – et pourtant, il recouvre environ 75% de notre planète», renchérit Nima Farchadi, chercheur en écologie marine à l'Université d'Etat de San Diego, dans Page Six.

«Les requins contribuent à ce mystère. Ils sont si diversifiés, et c'est vraiment passionnant et captivant de les observer. Voir un poisson de cinq mètres jaillir hors de l'eau est tout simplement incroyable.»

«Incroyable», certes... mais également une perspective glaçante pour de nombreux amateurs de baignade et de septième art. (mbr)

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