Les Romands de Pékin Express ont dû faire un choix difficile

La sixième manche de Pékin Express a été diffusée ce jeudi soir, sur M6. Au programme: du saut à l'élastique, des nuits pas communes chez l'habitant, beaucoup de rires et de sueur, du dessin façon «enfer», et enfin...un choix fastidieux. On vous dit tout?

WARNING: cet article contient une caisse de spoilers. Si vous n'avez pas été servi avec le dernier épisode, veuillez fermer cet article et attendre la prochaine tournée.

Ce jeudi soir, c'était reparti pour cinq binômes sur les traces du tigre d'or. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette sixième étape a été forte en émotions... et en rebondissements. Les épreuves ont permis de challenger les candidats, certains perdant même un peu de leur sang-froid. Ce fut notamment le cas pour l'épreuve de la peinture avec lunette inversée.

Mais bon, commençons par le commencement: nos Suisses ont eu les fesses bordées de nouilles dans cet épisode. Ils ont dû suer pour une épreuve qui demandait des nerfs en acier: le saut à l'élastique. Des questions de culture générale étaient posées au candidat, et ceux-ci devaient crier la réponse... une fois lancés dans le vide. Ryad, qui nous a offert une nouvelle dose de punchlines réjouissantes, a tout de même réussi à tirer dans le mille en choisissant la réponse plus ou moins au pif:

Contrairement à la cinquième étape où le duo ne s'était pas particulièrement illustré, ce sixième épisode fut le leur. Arrivés premiers, ils ont acquis le statut si envié d'Intouchables. Un soulagement, mais également un fardeau pour Flavie et Jérémy qui ont eu la lourde tâche de choisir le second binôme qui échapperait à la course suivante. Un choix cornélien pour les Romands.

Et, une fois n'est pas coutume, c'est Louison et Ryad qui ont été choisis par nos Intouchables. Une veine pour Louison, qui in fine échappe à la perspective de devoir courir une énième fois partout pour remporter le duel final.

On a eu le plaisir de voir les candidats tenter de tenir sur des patins à glace (oui, ce fut un sacré défi pour certains, notamment pour Jérôme). On a évidemment eu droit à des blagues à la sauce Ryad:

«Moi, les patins, je les roule»

Heureusement, Ryad n'a pas dû trop se fouler, puisque Louison a la fibre de la glace, et filait comme une fusée sur le petit circuit congelé. Décidément, ce garçon sait tout faire!

L'épreuve du dessin inversé a également généré des scènes burlesques. On a notamment pu voir ceux qu'on a eu l'habitude de voir comme les premiers de classe, Jérôme et Emma, être à la peine. Le papa avait en effet bien du mal à guider sa main dans ce «monde» sens dessus dessous!

On a eu droit à des souvenirs de colonie de vacances, alors que Flavie, Jérémy, Ryad et Louison ont tous dormi ensemble chez l'habitant. Ambiance dortoir et karaoké garantie!

Les quatre Intouchables passent une nuit conviviale chez l'habitant. image: capture/x

Enfin, au moment de choisir les binômes qui échapperaient à la course finale, Flavie, Jérémy, Ryad et Louison n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Alors que le cœur de Flavie et Jérémy allait en direction du coiffeur et de sa cliente Romain et Laura, celui de Ryad et Louison penchait du côté de Jérôme et Emma. Pour finir, c'est au sort que les destins ont été scellés. Le hasard a voulu que celui du papa poule et de sa courageuse fille soit mis sur le gril.

Pour Jérôme: si les Suisses ne les ont pas choisis, ce n'est pas un hasard:

«Nous sommes fans de l’émission donc nous savons que quand l’étau se resserre, on essaye de mettre à la porte les plus forts. On pense à son aventure. Quand les Suisses parlent d’affect, c’est peut-être un discours de façade. Je ne sais pas» Jérôme, après avoir été tiré au sort pour la course finale.

C'est donc la jeune Emma, du haut de ses 19 ans, et la sympathique collègue corse Jessica, qui se sont mesurées l'une à l'autre. Le but de la mission: déchiffrer un rébus, tirer un tigre d'une machine ludique, et revenir fissa.

Attention, gros spoiler: c'est finalement Jessica qui a fait preuve de plus de rapidité, poussant le duo guerrier père-fille hors du jeu. Un dénouement qui n'a pas laissé les internautes de marbre. En effet, un bon nombre d'entre eux s'étaient attachés à cette petite famille aussi déterminée qu'appliquée. Il faut dire que la poisse n'a cessé de poursuivre Jérôme et Emma depuis le début de la manche: que ce soit sur la patinoire, pour trouver un logement chez l'habitant, lors de la mission peinture à l'envers, ou encore pour trouver un chauffeur lors de la course finale: chaque minute fut fastidieuse.

De quoi détonner par rapport à la série de victoires que la petite famille n'a cessé d'enchainer depuis le début de l'émission - le duo a en effet remporté cinq épreuves d’immunité consécutives, du jamais vu dans Pékin Epxress! Pour certains de leurs fans, cette élimination n'en est pas moins «choquante», ou encore «imméritée».

Allez, on l'admet: même si on était heureux que nos Romands soient en sécurité jusqu'à la septième manche, on a tout de même eu les yeux humides en voyant la petite Emma revenir en pleurs, son petit tigre en peluche pendant au bout du bras.

La semaine prochaine, les binômes mettront le pied au Vietnam. Et au vu des premières images, les épreuves risquent d'être rocambolesques. Allez, à vendredi prochain!