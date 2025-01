La gagnante de la star Academy entre dans un top 3 exceptionnel

La nouvelle saison de «The voice» c'est bientôt et il y a du changement

Selon le Huffington Post , Marine compte d'abord boucler ses études de dentiste avant tout. Cela dit, son agenda musical va tout de même être bien chargé; elle doit préparer sa tournée, et compte «avancer sur l’album que j’ai gagné, avec certains titres que je travaillais dans mon coin». Sur un ton plus ludique, elle compte également rattraper le temps perdu, «comme aller voir Vaiana 2 au cinéma ou jouer à Mario Party Jamboree sur Switch», rapporte le Huffington Post.

Voilà qui ancre d'autant plus le nom de Marine dans l'histoire de l'émission. Mais le défi ne fait que commencer pour la jeune femme, qui doit désormais confirmer son succès en lançant sa carrière.

«Dans les annales de la Star Academy, seuls deux élèves ont dépassé, en finale, les 65% de votes du public glané ce samedi 25 janvier par Marine. Il s'agit de Grégory Lemarchal (2004) et de Cyril Cinélu (2006). Ils avaient respectivement atteint les 80% et 67% de suffrage. Des résultats qui en disent long sur la prouesse réalisée par Marine cette année.»

Marine a reçu son trophée des mains de Pierre Garnier et Clara Luciani. Selon le média Public , la star de la promotion, avec ses 65% de suffrage, s'est particulièrement illustrée: «Marine signe la troisième victoire la plus écrasante dans l'histoire de la Star Academy».

Si chacune des candidates avait de belles qualités vocales, c'est Marine qui a remporté la victoire haut la main. A n'en point douter, l'étudiante en chirurgie dentaire de 24 ans a fait un joli bout de chemin depuis son passage dans The Voice Kids. A l'instar de Pierre Garnier avec son morceau Ceux qu'on était, elle a su parler au coeur de ses fans avec son premier single, déjà très streamé, Ma Faute.

Les deux lauréates se sont illustrées en interprétant des medleys très personnels. Ebony a brillé en chantant Roxanne de The Police avec Sofia Essaïdi, tandis que Marine a enflammé le public avec son interprétation de Juste une photo de toi, aux côtés de M. Pokora.

