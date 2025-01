Le passage de François-Xavier en vidéo. Vidéo: youtube

Ce participant à un jeu télé a choqué le plateau

François-Xavier a fait une déclaration qui a estomaqué le présentateur et les autres joueurs, samedi soir dans «The Floor» sur France 2.

Plus de «Divertissement»

On en était au deux-tiers du meilleur jeu actuel de la télé française lorsque la caméra a braqué son objectif sur François-Xavier, un candidat pas très grand ni très costaud, dont la physionomie autant que le profil (peau lisse et cheveux soigneusement peignés) faisaient penser à un étudiant de Sciences Po qui a sauté trois classes.

C'est lui 👇 Image: capture d'écran

Personne alors n'était prêt pour ce qui allait suivre. Car lorsque l'animateur a demandé à ce jeune homme quelle était sa profession, «FX» a répondu le plus simplement du monde: «médecin généraliste».

Un jeune docteur fraîchement diplômé? Même pas. Un médecin qui a de l'expérience, un cador du stétoscope, un virtuose du tensiomètre:

«Ça doit faire 10 ans que j'exerce» François-Xavier

Et lorsque Cyril Féraud a trouvé que son invité faisait «très, très jeune», François-Xavier, qui doit en avoir marre de se justifier sur son âge, a tout de même pris la remarque avec bonne humeur en expliquant poliment à l'animateur qu'il avait...40 ans! «C'est génétique, ma mère avait ça aussi», a semblé s'excuser le Parisien.

François-Xavier a ensuite avoué que son apparence suscitait constamment des situations étonnantes avec ses patients.

«Depuis que j'ai commencé, j'ai droit à tout: "Est-ce que vous êtes le fils du docteur?". Ou alors: "Est-ce que vous êtes étudiant?" On m'a même pris pour le stagiaire de 12 ans qui fait son stage en entreprise!»

La suite de l'émission allait être encore plus savoureuse. Car une fois les présentations faites, le médecin allait devoir affronter un adversaire. C'est le principe de l'émission: chaque candidat doit défier un de ses voisins sur la thématique de l'autre (par exemple «les comédies musicales» ou «les drapeaux») dans un jeu de questions-réponses.

«Ta maman est dans le public?»

Or François-Xavier n'avait dit à personne qu'il était médecin. Et à côté de lui, il y avait un certain Jérôme, qui avait cru bon de garder son thème («le matériel médical») en pensant que cela pourrait faire peur à ses adversaires, et donc les inciter à ne pas se frotter à lui. Il avait sans doute raison. Le problème, c'est que ça n'a évidemment pas effrayé «FX», qui a choisi de défier Jérôme, au grand désespoir de ce dernier.

«C'est couillon. Votre thème fait peur, mais François-Xavier est médecin, et il n'est pas stagiaire en plus!» Cyril Féraud

Le duel était quelque peu déséquilibré. Image: France 2

Le médecin parisien de 40 ans s'est évidemment imposé, mais après sa victoire, il a tout de même tenu à s'excuser auprès des autres candidats.

«Tout le monde m'a demandé mon âge, ce que je faisais dans la vie, mais je n'ai rien dit. Malgré tout, j'ai eu droit à toutes les attentions: "ça va, t'es pas trop stressé?" "Est-ce que ta maman est bien dans le public?"»

Le passage de François-Xavier en vidéo: Vidéo: youtube

Les candidats (et le public) retrouveront «FX» pour la dernière émission du jeu samedi prochain. Une sorte de grande finale entre 20 candidats (ils étaient 100 au départ). Le vainqueur repartira avec un chèque de 100'000 euros et il est certain que tous les joueurs se méfieront de ce médecin parisien qui ne fait pas son âge, et qui cache bien son jeu.

(jcz)