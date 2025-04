Les juges des Oscars enfin obligés de regarder les films

«En ce qui concerne l'intelligence artificielle générative et les autres outils numériques utilisés dans la réalisation du film, ces outils n'aident ni ne nuisent aux chances d'obtenir une nomination», explique le communiqué. «L'Académie et chaque branche jugeront la performance en tenant compte de la place occupée par l'humain au coeur de la création lors du choix du film à récompenser.» (jzs/ats)

20 gâteaux de Pâques si laids qu'on doit absolument vous les montrer

Partout, les plus belles pâtisseries de Pâques s'étalent dans les vitrines, et sur notre fil de photos Instagram. Mais nous, on est tombés sur des lamb cakes ratés, et ça fait vraiment peur.

Chez watson, on aime bien les photos de gâteaux ratés. Pas pour se moquer, mais pour admirer l'adversité de certaines personnes face à la complexité de la pâtisserie. On n'a donc pas pu s'empêcher de partager avec vous cette série de «lamb cakes» affreux en photos.