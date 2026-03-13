larges éclaircies
Pourquoi le casting du nouveau «Alerte à Malibu» fait déjà débat

Fox relance «Alerte à Malibu» (Baywatch) avec un nouveau visage pour le rôle principal, ce qui a suscité des réactions contrastées chez les fans.
13.03.2026, 05:3813.03.2026, 05:38
Elena Rothammer / t-online
Un article de
t-online

Diffusée dès 1989 dans plus de 200 pays, Alerte à Malibu (Baywatch) s'est imposée comme la série la plus regardée au monde, élevant Pamela Anderson au rang d'icône.

Aujourd'hui, la série s'apprête à faire son grand retour avec une distribution renouvelée.

Pamela Anderson aus Baywatch
Pamela Anderson: l'actrice en 1993 dans Baywatch.Image: Kinowelt

Selon les informations du magazine The Hollywood Reporter, la chaîne américaine Fox a trouvé l'actrice qui portera ce reboot: il s'agit de Brooks Nader. Âgée de 29 ans et connue pour ses apparitions dans le magazine Sports Illustrated, elle reprendra le flambeau dans le premier rôle féminin. Sur les réseaux sociaux, les comparaisons avec Pamela Anderson vont déjà bon train.

Les réactions du public sont très partagées. «Elle sera géniale» ou encore «Le meilleur choix possible, j'ai hâte de voir ce reboot», commentent certains utilisateurs d'Instagram sous une publication du magazine Variety.

A l'inverse, d'autres critiques soulignent le manque de notoriété de Brooks Nader ou déplorent un manque de diversité au sein du format. Certains remettent même en question l'intérêt d'une telle reprise:

«Laissez Baywatch tranquille. Tout n'a pas besoin d'un reboot»

Dans cette nouvelle version, Brooks Nader incarnera Selene, la capitaine des sauveteurs de Zuma Beach. Elle donnera la réplique à Stephen Amell, 44 ans, connu pour son rôle dans Suits LA. Il prêtera ses traits à Hobie Buchannon, le fils du personnage qui a rendu David Hasselhoff mondialement célèbre. Ce dernier est aujourd'hui âgé de 73 ans.

Voici à quoi ressemblent désormais les stars d'«Alerte à Malibu»

Le projet marquera également le retour d'un membre de la distribution originale: David Chokachi, désormais âgé de 58 ans, qui figurait déjà dans la série initiale. Le tournage débutera au printemps à Venice Beach.

Cette saison de douze épisodes devrait être diffusée en 2026 ou 2027.


