Voici à quoi ressemblent désormais les stars d'«Alerte à Malibu»

En courant au ralenti sur la plage, les stars d'Alerte à Malibu ont fait de la série un phénomène culte. Mais qu’est-il advenu de Pamela Anderson, de David Hasselhoff et de leurs partenaires? On vous raconte en images.

La musique retentit, les corps musclés, maillots de bain rouges, courent au ralenti sur la plage. Dans les années 1990, ils en ont sauvé, des vies, et marqué toute une génération. Les stars d'Alerte à Malibu ont fait de cette série kitch à souhait un phénomène culte. Mais qu’est-il advenu de Pamela Anderson, David Hasselhoff et de leurs partenaires? Et surtout, quelle tête ont-ils aujourd'hui? Accrochez-vous, on a tous pris un coup de vieux.

David Hasselhoff, notre Mitch Buchannon

Il a été la locomotive, conduisant au succès d'Alerte à Malibu. Après l’arrêt de la série, au terme seulement de la première saison, il s’est battu pour qu’elle continue, avant que le sitcom ne rencontre un immense succès.

David Hasselhoff a incarné Mitch Buchannon dans quelque 220 épisodes. Même après la fin de la série, il est resté très présent à la télévision, souvent dans des rôles jouant avec sa propre image. Il a ainsi participé à deux volets du film-troll Sharknado, fait une apparition dans Sons of Anarchy, et joué le rôle du mentor dans le film Baywatch de 2017.

Aujourd’hui âgé de 71 ans, il se parodie encore lui-même, en tenant le rôle principal de la série Ze Network.

Un peu daron, un peu sex-symbol, David Image: IMAGO

Mais dans son coeur, il reste un chanteur.

Jeremy Jackson, alias Hobie Buchannon

Dès la deuxième saison, Jeremy Jackson a incarné Hobie, le fils de Mitch, prenant ainsi la place de Brandon Call. L'acteur a joué dans 159 épisodes au total.

Déjà durant la série, il luttait contre une dépendance à la drogue, ce qui l’a conduit à quitter Alerte à Malibu en 1999. Après une cure de désintoxication, Jeremy Jackson a été sobre dès 2000.

Bien qu’il ait tenté à plusieurs reprises un retour dans le métier d’acteur, il a connu de nouveaux déboires. Aujourd’hui, il se consacre surtout au fitness, aux techniques de respiration et à une alimentation saine.

Avec une coupe brosse, rien ne peut vous arriver. Image: All American TV, Inc.

De roi de la place à roi des pecs.

Pamela Anderson, la fameuse C.J. Parker

De 1992 à 1997, Pamela Anderson a été la figure emblématique d'Alerte à Malibu, assurant à la série des audiences record à cause de ses formes mythiques.

L'actrice a ensuite joué dans le fameux navet Barb Wire, puis lancé sa propre série, V.I.P.. Récemment, elle restait présente dans les médias, le plus souvent à travers des apparitions ponctuelles ou des formats de téléréalité.

Elle est revenue sur le devant de la scène en jouant dans le film parodique Y'a-t-il un flic pour sauver le monde. Elle s’engage aussi fortement dans des associations caritatives et s’est fait un nom comme autrice.

Pammy a marqué toute une génération. Image: IMAGO

A 58 ans elle opte pour une beauté naturelle.

Alexandra Paul, Stephanie Holden

Durant 4 saisons, Alexandra Paul a incarné Stephanie Holden, qui a été promue lieutenant au cours de la série. Après Alerte à Malibu, elle a continué à tourner régulièrement, principalement dans des drames, sans toutefois connaître de véritable percée. On l’a vue notamment dans les séries L.A. Firefighters, Melrose Place et dans un épisode de Mad Men.

Des épaules de lieutenent pour épauler Mitch. Image: IMAGO

Charmante au naturel.

Carmen Electra, alias Lani McKenzie

Bien que Carmen Electra n’ait joué que dans une seule saison d'Alerte à Malibu, l'actrice est restée l’un des visages les plus connus de la série.

Après son départ, l'autre sex-symbol de la sitcom a enchaîné les rôles, apparaissant dans des films parodiques comme Scary Movie et dans des séries telles que Summerland ou Monk.

Elle a souvent joué son propre rôle, notamment dans Jane the Virgin ou Suburgatory. Elle est aussi régulièrement engagée comme animatrice de télévision.

Combien d'ados ont rêvé de ce maillot? Image: imago

Il y a un truc qui n'a pas bougé. Ses yeux.

Jason Momoa, Jason Ioane

C'est dans la dixième saison d'Alerte à Malibu que Jason Momoa a fait ses débuts devant la caméra. Avec le recul, il a expliqué avoir longtemps souffert de cette étiquette et n'être pas pris au sérieux dans le milieu de Hollywood.

En 2004, il a franchi une étape avec un rôle dans North Shore, puis a incarné Ronon Dex dans Stargate Atlantis. C'est en 2011, avec le rôle de Khal Drogo dans Game of Thrones, qu'il a percé à l'international. Depuis 2016, il incarne le super-héros Aquaman dans plusieurs films. Originaire d’Hawaï, l'acteur a aussi tenu les premiers rôles dans les séries Chief of war et See, ainsi que dans le film Dune.

BG un jour... Image: Imago

...BG toujours.

Jaason Simmons, Logan Fowler

L’acteur australien a rejoint le casting d'Alerte à Malibu à partir de la cinquième saison dans le rôle de Logan, un maître-nageur venu en échange, et qui semait régulièrement des tensions à Malibu.

Après son départ en 1997, Jaason Simmons a joué sur scène à Londres et tourné dans des films indépendants. En 2013, il a retrouvé la lumière avec un rôle principal dans le premier volet de Sharknado. Ces dernières années, il s’est fait plus discret.

Qui n'a pas rêvé d'un bouche à bouche de Jaason Simmons? Image: imago

Il était là pour le docu sur Alerte à Malibu

Erika Eleniak, alias Shauni McClain

L’ancienne Playmate a fait partie du casting principal d'Alerte à Malibu durant trois saisons. Après son départ, en 1992, elle a joué dans des films comme Piège en haute mer ou Les Beverly Hillbillies.

Ses rôles se sont ensuite réduits, et elle est apparue ponctuellement dans des séries comme Brooklyn South, Les Experts Miami ou Desperate Housewives. Aujourd’hui, elle tourne rarement, mais compte plus de 100 000 abonnés sur Instagram, où elle partage des contenus liés à la spiritualité, au travail relationnel et à son propre podcast.

Oui, ils l'ont fait exprès Image: imago

A 55 ans, Shauni est devenue spirituelle.

Gena Lee Nolin, Neely Capshaw

Après Alerte à Malibu, Gena Lee Nolin a tenu le rôle-titre dans la série Sheena, diffusée durant deux saisons.

En 2003, elle a participé à la grande réunion d'Alerte à Malibu, avant de se retirer progressivement de la scène médiatique.

Elle est apparue plus tard dans Sharknado 4 et dans la comédie Killing Hasselhoff. Aujourd’hui, elle partage des moments de sa vie quotidienne avec ses quelque 207 000 abonnés sur Instagram.

On n'est plus à une bombe près, là. Image: imago

Grrr... La reine de la jungle a 53 ans.

Traduit de l'allemand par Joel Espi