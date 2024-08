La Star Academy saison 12 fera sa rentrée en octobre 2024.

TF1 a fait une boulette

La chaîne aurait dévoilé par erreur la date de diffusion de la saison 12 de la Star Academy.

On savait qu'il y aurait une nouvelle saison, on savait qu'elle démarrerait à la fin de l'année, mais on ne savait pas exactement quand. C'était compter sans la filiale publicitaire de TF1 qui a craché le morceau, a priori sans le vouloir. Une capture d'écran du tableau des tarifs pour les annonceurs a été dévoilée sur Twitter et il semblerait que la Star Academy fasse sa rentrée le samedi 12 octobre.

Le planning a l'air officiel: on y voit les tarifs pour les annonceurs et le logo de la Star Academy. Mais selon News TV Real, si cette date est définitive, alors le prime télescoperait The Voice Kids qui démarre le 17 août et dont la finale devrait avoir lieu entre le 12 et le 19 octobre. Etait-ce volontaire de la part de TF1 ou est-ce une boulette? On penche plutôt pour la seconde option, car pas sûr que la chaîne veuille dévoiler les tarifs pour les annonceurs.

Pour l'instant, TF1 n'a rien confirmé. Néanmoins, les dates du 19 octobre, 26 octobre et 2 novembre ont été aussi réservées pour les primes de la Star Academy si l'on en croit ce planning.

L’an passé, les élèves avaient fait leur rentrée le 4 novembre au château de Dammarie-Les-Lys. Cette promo 2023-2024 avait d'ailleurs passionné le public et outre le gagnant, Pierre Garnier, qui a eu un succès phénoménal, le public a adoré les autres candidats, à tel point que la tournée a attiré plus de 450 000 spectateurs et s'est achevée le 7 juillet.

