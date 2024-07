«C'est débile ou c'est génial?» Loft Story va avoir sa série

Prime Video a dévoilé ce mercredi 10 juillet la bande-annonce de la série Culte qui raconte la création de la première émission de télé-réalité en France qu'on appelait Le Loft.

Plus de «Divertissement»

Il y a 23 ans, M6 lance Loft Story, une télé-réalité qui consiste à enfermer une dizaine de jeunes adultes, hommes et femmes et de les filmer 24 heures sur 24. «C'est débile ou c'est génial?» se demande dans la bande-annonce le personnage d'Alexia Laroche-Joubert, productrice de Loft Story en 2001. La série Culte raconte les coulisses de cette émission qui deviendra, comme son nom l'indique, culte.

La bande-annonce:

Vidéo: youtube

Et c'est notamment grâce à Loana et à une scène olé olé dans une piscine avec un certain Jean-Edouard que la télé-réalité marquera toute une génération. Pas forcément pour les bonnes raisons.

Pour incarner la candidate aux cheveux blond platine, l'actrice Marie Colomb. Peu connue du grand public, Huffpost précise qu'elle a déjà été aperçue dans plusieurs films salués par la critique, dont As Bestas, Les Magnétiques et La voie royale.

On avait 10 ans.

«Pourquoi ils passent à la télé?

Parce que c'est des stars»



«Pourquoi c'est des stars?

Parce qu'ils passent à la télé»

Alexia Laroche-Joubert, Isabelle dans la série, la trentaine à cette époque, est quant à elle interprétée par l'excellente Anaïde Rozam qui s'est fait connaître en faisant des vidéos humoristiques sur Instagram. L'écriture de la série a été confiée à l’auteur de courts-métrages Jean-Alain Laban et à l’humoriste genevoise Marina Rollman.

Les premières images dévoilées ce mercredi 10 juillet promettent de montrer la naissance et les coulisses de l'émission de télé-réalité, celle que certains ont rapidement étiquetée de culture du vide et de la vulgarité. Alexia-Laroche Joubert a tweeté ceci:

«Le reste du monde médiatique nous était hostile, nous étions nous-même enfermés. Un loft dans le loft. C’est ça que nous allons vous raconter»

>> "Culte" (initialement "Trash") sera mise en ligne sur Prime Video le 18 octobre. La série se composera de 10 épisodes d'une cinquantaine de minutes.

Les télé-réalités les plus insolites Vidéo: watson