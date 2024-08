L'Amour sera aussi sur Twitter.

Karine Le Marchand était «très énervée» avant cette nouvelle saison

Papillons dans le ventre et bottes de foin: la nouvelle édition de L'amour est dans le pré débute dès ce soir, 21h10 sur M6. Parmi les rivaux dont les profils ont déjà été présentés à la télé, trois célibataires ont été écartés. Diantre! Mais que s'est-il passé?

L'émission de téléréalité mêlant pâquerettes et coups de sang, ou encore recherche de l'amour et terroir profond, est enfin de retour. Le premier épisode de la 19ᵉ saison de L’amour est dans le pré sera diffusé ce lundi dès 21h10 sur M6 et M6+. Les twittos se réjouissent déjà.

Pour rappel, les nouveaux candidats avaient eu droit à leur traditionnelle petite présentation à la télé. En janvier, la chaîne avait diffusé les portraits des 15 participants: treize hommes et deux femmes, tous âgés de 26 à 69 ans. Mais – surprise! – ils ne seront finalement que 12 dans les starting blocks. Trois agriculteurs, Cyril, Guy et Damien, ont en effet été écartés. C'est quoi cette hécatombe?

Durant une conférence de presse, Karine Le Marchand avait jeté un premier pavé dans la mare, et clairement, elle était très en colère. Il y avait plusieurs raisons différentes qui ont amené à réduire les effectifs cette année:

«Y en a qui n'étaient pas prêts, il y en a où on a appris des choses qu'ils ne nous avaient pas dites» Karine, fâchée. source: voici

Oulà, il va falloir nous en dire plus! On veut plus de «tea»!

Pourquoi certains rivaux sont écartés?

On ne saura pas exactement ce qu'il s'est passé pour les trois malheureux agriculteurs, mais Karine a évoqué, dans les colonnes du média Télé Câble Sat, jeudi 15 août 2024, et dans d'autres médias français, des raisons qui ont parfois amené la production à écarter certains célibataires du plateau.



Pour commencer, il est arrivé que certains candidats trouvent l'amour après la diffusion de leur portrait, hors caméra. Un «manque de respect» selon l'animatrice, car ces concurrents...

«...prennent la place de quelqu'un d'autre, c'est dommage. C'est un manque de respect par rapport aux personnes qui écrivent et qui croient en l'amour. Ce sont de grandes déceptions individuelles»

Elle avait également assené:

«Je suis très énervée, car on a un nombre de places limité chaque année. On engage des moyens, du temps, on vient tourner chez eux pour les aider à trouver l'amour et quelque part, ils ont pris la place de quelqu'un pour rien» source: voici

Après la diffusion des portraits, des proches sont parfois susceptibles de contacter et d'alerter la production. Comme l'explique Le Marchand, «on a parfois des retours d’ex qui nous alertent sur certaines situations qui nous dissuadent de poursuivre avec quelques-uns.»

«Certains ne se comportent pas bien avec les filles et ça, on ne peut pas le savoir tout de suite. Mais quand tu as quarante femmes qui t’écrivent ensuite pour dire "il m’a fait ci, il m’a fait ça" et que les témoignages se ressemblent, alors on ne les prend pas» Karine Le Marchand citée par: 20minutes france

Il y a ceux qui ne sont pas encore remis d'un chagrin d'amour, et ça, ça peut être un «répulsif» pour la production, qui préfère interrompre la participation d'un rival déjà connu du public, plutôt que d'aller dans le mur. L'animatrice donne à 20minutes.fr l'exemple d'un rival qui «a fini chez le psychiatre sous antidépresseurs parce que le fait de reparler de ses histoires, de ses amours blessées, faisait qu’il réalisait la chose et qu’il allait mal.»

Il y a les profils jugés trop fragiles, qui ont un risque de «décompenser» en raison de leur nouvelle célébrité, et ce, malgré le suivi psychologique offert pendant et après le tournage. Il faut dire que les réseaux sociaux sont beaucoup plus présents que lors des premières saisons, relaie encore 20minutes.fr.

«Ils (les candidats) ouvrent un compte Instagram avec leur bienveillance et, d’un coup, ils sortent de l’anonymat et se prennent des rafales de moqueries sur leur physique, leur maison, leur façon d’élever leurs animaux qui sont extrêmement dures parce que, même si on les a prévenus: c’est dur!»

Egalement peu appréciés par la production, l'on trouve les agriculteurs qui font l'émission avec un but stratégique voilé, et pour qui la télé est là pour leur permettre de mettre leur business en avant.

«On peut débrancher quelqu’un quand on s’aperçoit qu’il a déjà fait son plan de communication pour vendre ses produits, qu’il a un truc à lancer dans les six mois, que tout est stratégique» Karine Le Marchand via 20minutes.fr

Bref, si vous comptez participer à cette grande aventure qu'est L'amour est dans le pré, vous êtes désormais prévenus! Nous, on se réjouit de voir les 12 tourtereaux validés roucouler sur petit écran.