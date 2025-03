Joe Goldberg (Penn Badgley) retrouve la librairie qui le rendait si attachant dans la première saison. Netflix

Le final de You s'annonce explosif

L'ultime saison de You se présente avec une bande-annonce qui promet un final palpitant. On connait également la date de diffusion de cet ultime chapitre.

Plus de «Divertissement»

L'une des séries phares de Netflix a fait du chemin depuis son lancement en 2018. Malgré une très bonne première saison qui avait emballé son public, la série s'est étirée en longueur et c'est un peu essoufflée. You atteint enfin la ligne l'arrivée avec cette cinquième et dernière saison.

Au vu de la bande-annonce, la promesse d'une intrigue riche en rebondissements semble être tenue. C'est un retour aux sources pour Joe Goldberg (Penn Badgley), puisqu'on le retrouve à New York, là où tout a commencé, après un détour par Los Angeles et Londres. L'ancien libraire va tenter de reconstruire sa vie aux côtés de Kate Lockwood (Charlotte Ritchie), la riche héritière rencontrée dans la précédente saison.

Sauf que, lorsqu'on est un sociopathe obsessionnel comme Joe, mener sa barque normalement n’est pas une tâche facile, surtout lorsqu’une nouvelle femme débarque dans sa vie. Une rencontre qui, visiblement, ne va pas arranger son cas, puisqu’il va se retrouver rattrapé par son passé et exposé publiquement, au point que même sa casquette d’invisibilité ne pourra pas le sauver. Les fans peuvent donc s’attendre à une conclusion épique et riche en suspense.

Vidéo: watson

C’est peu dire que ce dernier chapitre est attendu, puisque deux ans séparent cette conclusion de la 4ᵉ saison. La production a connu quelques bouleversements, notamment des changements à sa direction: Sera Gamble, co-créatrice de la série, a cédé sa place de showrunner à Michael Foley et Justin W. Lo. Initialement prévu pour 2024, le tournage a été retardé en raison des grèves des acteurs et des scénaristes qui ont frappé Hollywood, repoussant ainsi la sortie. You fera son grand retour pour son final le 24 avril sur Netflix.