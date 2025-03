Notre test du Glorious GMMK Pro HE: un clavier premium extraordinaire

Image: jvmag

On a testé un clavier à 300 balles, mais est-ce que ça les vaut?

Le Glorious GMMK Pro HE est un clavier haut de gamme et onéreux qui en a sous le capot. Voici notre avis pour ceux qui envisagent d’investir dans ce qui se fait de mieux en matière de périphériques.

Ludovic Laubscher

Lorsqu’on parle de claviers mécaniques haut de gamme, la marque Glorious s’impose comme une référence. Avec son modèle GMMK Pro HE, le fabricant propose une alternative qui mélange performance, confort et esthétisme. Voici notre test complet pour savoir si ce clavier tient toutes ses promesses.

Design et qualité de fabrication

Dès la première prise en main, le Glorious GMMK Pro HE impressionne par sa qualité de fabrication irréprochable. Son châssis robuste et son design sobre et classieux lui donnent un aspect haut de gamme qui risque de fortement plaire aux amateurs d’installations épurées. Le format TKL (TenKeyLess) permet un gain de place notable sur votre bureau. Le tout en conservant une bonne ergonomie. Pour ceux qui ne connaitraient pas ce terme (TKL), il s’agit d’un clavier dépourvu de pavé numérique.

Image: jvmag

Attention tout de même à son poids. Malgré sa petite taille, le Glorious GMMK Pro HE est très lourd (pas loin des 2 kg!) et un bureau déjà chargé pourrait ne pas apprécier ça.

Petit point intéressant; le câble USB du clavier est détachable. Cela permet donc de le déconnecter facilement afin de le nettoyer et de le modifier à sa guise.

Confort et performances

L’un des grands atouts de ce clavier réside dans sa frappe mécanique silencieuse. Contrairement aux claviers mécaniques traditionnels, il offre une sensation de frappe fluide et réactive sans le bruit habituel des switches mécaniques. Que ce soit pour du gaming ou de la rédaction, le Glorious GMMK Pro HE se montre particulièrement agréable à utiliser.

Image: jvmag

En jeu, il brille par sa réactivité et sa précision. Grâce à des switchs de qualité et une conception soignée, chaque pression de touche est immédiate et sans latence. Les amateurs de frappe rapide ou de compétitions en ligne apprécieront cette qualité indéniable. De mon côté, j’en profite tout autant pour la rédaction de mes articles ou encore de ce test.

Image: jvmag

En ce qui concerne les switchs HE, ceux-ci permettent d’être ajustés afin de réduire l’input lag (la latence de frappe/d’entrée lorsque l’on appuie sur une touche). Alors que les claviers mécaniques de base sont arrêtés à 2mm, le GMMK offre la possibilité de modifier cet aspect à sa guise, allant de 0,1mm à 4mm. Nous reviendrons sur cet aspect dans la partie logiciel, mais ce réglage s’adressera surtout aux joueurs compétitifs et devant performer à haut niveau.

Il est difficile de retranscrire les sensations d’utilisation du Glorious GMMK, mais si l’on devait décrire ces mêmes sensations, ce serait une douceur robuste qui fait plaisir aux doigts. Il faudra vraiment l’essayer pour comprendre.

Autre constat intéressant; le Glorious GMMK Pro est entièrement personnalisable, ainsi que ses switchs sont remplaçables à la volée. Par exemple, il est possible d’acheter des touches de type «clicky» afin de retrouver le son de frappe des claviers mécaniques que certains apprécient tant.

Un logiciel perfectible

Si le Glorious GMMK Pro HE frôle la perfection sur le plan matériel, son logiciel de configuration peut être un frein pour certains utilisateurs. L’interface, bien que complète, se révèle parfois complexe à prendre en main pour ceux qui souhaitent personnaliser leur clavier en profondeur.

Image: jvmag

Malgré tout, le clavier est entièrement paramétrable avec justement la possibilité de changer le taux de rapport à la latence d’entrée. Il est même possible de calibrer les switchs afin de vérifier si toutes les touches fonctionnent correctement.

Sans partir dans des détails techniques obscurs, ces différentes options permettent réellement de configurer son clavier à sa guise et offrent une véritable personnalisation. Encore une fois, ce type de fonctionnalités s’adressent, avant tout, aux joueurs aguerris, voire compétitifs et surtout, exigeants.

La partie software permet aussi de gérer les raccourcis, les macros ainsi que les effets de lumières du clavier. Pour ceux qui aiment les RGB, vous en aurez pour votre argent, surtout que des bandes lumineuses sont aussi présentes sur les côtés. De plus, ces petites bandes lumineuses clignotent si la touche «Caps Loc » est active; un petit gadget pratique.

Un prix à la hauteur de ses qualités

Le seul véritable inconvénient de ce clavier reste son prix (très) élevé. Positionné sur le segment premium, il s’adresse avant tout aux passionnés et aux professionnels en quête d’un périphérique exceptionnel. Le commun des mortels ne se risquera donc pas de mettre autant d’argent dans un périphérique de la sorte.

Image: jvmag

Cependant, la qualité et les performances justifient en partie cet investissement. Car oui, ici, on parle d’investissement à long terme et seuls ceux désirant le top du top franchiront le pas. Un mal pour un bien en soi. La seule chose que l’on pourrait éventuellement reprocher, c’est l’absence du réglage de l’inclinaison du clavier. Mais vu le poids de l’engin, des petits pieds en plastiques ne tiendraient pas bien longtemps.

Le Glorious GMMK Pro HE est un clavier presque parfait pour les joueurs et les adeptes de la frappe fluide. Son design sobre, sa qualité de fabrication haut de gamme et son toucher exceptionnel en font un excellent choix. Malgré un logiciel complexe et un prix très élevé, il demeure une option incontournable pour ceux qui recherchent l’un, si ce n’est LE meilleur des claviers mécaniques silencieux compétitif.

Note générale 9/10