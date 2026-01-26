bien ensoleillé
DE | FR
burger
Divertissement
Tiktok

Le tiktokeur Khaby Lame signe un contrat à 900 millions de dollars

epaselect epa12516823 Senegalese-Italian TikToker Khaby Lame attends the opening session of the Web Summit Lisbon 2025, in Lisbon, Portugal, 10 November 2025. Web Summit 2025 is considered the largest ...
Khabane Lame est le Tiktokeur le plus populaire au monde.Image: keystone

Le «roi du silence» signe un contrat à 900 millions de dollars

Le tiktokeur Khaby Lame vient de conclure un deal historique à 900 millions de dollars. Au programme: la cession d'une partie de sa société à un grand groupe, mais aussi la création d'un double virtuel piloté par l'IA.
26.01.2026, 17:0026.01.2026, 17:00

Khabane Lame, plus connu sous le nom de Khaby Lame, est aujourd'hui le plus grand tiktokeur de la planète. Suivi par plus de 160 millions de personnes sur TikTok et 77 millions sur Instagram, le comédien a bâti son empire sur un humour satirique et pince-sans-rire.

La plus grosse star de TikTok a été arrêtée aux Etats-Unis

A seulement 25 ans, il vient de franchir un nouveau palier en signant ce que beaucoup qualifient déjà de «contrat du siècle».

Concrètement, Khaby Lame a conclu un accord de rachat et de partenariat stratégique avec la société Rich Sparkle Holdings. Ce deal de 900 millions de dollars offre au groupe l'exclusivité des droits de commercialisation de la marque Lame. En contrepartie, la star des réseaux sociaux devient l'actionnaire majoritaire de Rich Sparkle Holdings.

On sait que vous connaissez tous Khaby Lame 👇

Vidéo: extern / rest

Signé le 23 janvier 2026 pour une durée initiale de 36 mois, cet accord est l'un des plus gros jamais réalisés par un créateur de contenu indépendant. C'est un tournant historique: jamais une marque personnelle n'avait été monétisée à une telle échelle.

Un jumeau numérique pour être «présent 24h/24»

Au-delà des chiffres vertigineux, Khaby Lame a également donné son feu vert pour le développement d'un jumeau numérique généré par intelligence artificielle. Selon The Times of India, cet avatar pourra être utilisé pour des publicités et des promotions sans que le créateur n'ait besoin d'être physiquement présent.

Grâce à ce double virtuel, les marques pourront lancer des campagnes simultanées dans plusieurs pays, même quand l'Italien d'origine sénégalaise n'est pas disponible.

Cet avatar devrait incarner sa personnalité «24h/24» en reproduisant son apparence caractéristique et son humour unique. Chaque clip n'aura alors plus qu'à être validé par son équipe.

Voici les six tiktokeurs qui rajeunissent le Festival de Cannes

L'aventure de Khaby Lame a débuté en 2020, en pleine pandémie. Ses vidéos de réactions muettes face à des «lifehacks» (astuces de vie) inutilement compliqués sont devenues virales en un temps record. Le secret de son succès ? L'absence totale de parole, rendant son humour universel et compréhensible aux quatre coins du globe.

@khaby.lame Bro why you ruined a T-shirt ?👕😔It was so easy.... - Fratello perché hai rovinato una T-Shirt?👕😔#learnfromkhaby #LearnWithTikTok #ImparaConTikTok ♬ suono originale - Khabane lame

(sav)

Le meilleur du Divertissement cette semaine
Harry Styles a surpris tout le monde
Harry Styles a surpris tout le monde
Nicki Minaj a quitté Instagram à cause de Trump
Nicki Minaj a quitté Instagram à cause de Trump
De paria à meilleur ami: comment le jeu vidéo a conquis les familles
De paria à meilleur ami: comment le jeu vidéo a conquis les familles
de Marc Marti
Ces acteurs ont (vraiment) fait l'amour devant la caméra
Ces acteurs ont (vraiment) fait l'amour devant la caméra
Zelda et Link prennent vie
Zelda et Link prennent vie
de Sainath Bovay
Cette candidate de «Love is Blind» livre un témoignage glaçant
Cette candidate de «Love is Blind» livre un témoignage glaçant
de Sainath Bovay
Le retour de Drago Malfoy fait fureur
Le retour de Drago Malfoy fait fureur
de Sainath Bovay
Sydney Sweeney s'est trouvé une alliée inattendue: «C'est mon amie»
3
Sydney Sweeney s'est trouvé une alliée inattendue: «C'est mon amie»
Crime de lèse-majesté au royaume des chauves
Crime de lèse-majesté au royaume des chauves
de Marine Brunner
Avec ce film, Timothée Chalamet pourrait bien repartir avec un Oscar
Avec ce film, Timothée Chalamet pourrait bien repartir avec un Oscar
de Sainath Bovay
Ces étranges restaurants vont-ils contaminer la Suisse?
Ces étranges restaurants vont-ils contaminer la Suisse?
de fred valet, miami
La gueule de bois d'un journaliste de «Quotidien» étalée en plein direct
La gueule de bois d'un journaliste de «Quotidien» étalée en plein direct
de Sven Papaux
Thèmes
Les 10 acteurs les plus rentables de tous les temps
1 / 12
Les 10 acteurs les plus rentables de tous les temps

Zoe Saldaña figure en tête de liste des acteurs les plus rentables. Ses films ont généré 15,46 milliards de dollars de recettes.
source: sda / chris pizzello
partager sur Facebookpartager sur X
Voici la tasse de café le plus cher du monde
Video: extern / rest
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Alisha Lehmann craque pour une star de téléréalité
La reine suisse des réseaux sociaux est à nouveau amoureuse: sur Instagram, Alisha Lehmann s’est affichée avec un nouvel homme à ses côtés.
Après la fin définitive de sa relation en dents de scie avec le footballeur brésilien Douglas Luiz, Alisha Lehmann semble donner une nouvelle chance à l'amour. Pour son 27e anniversaire, c'est son nouveau compagnon, le Britannique Montel McKenzie, qui a officialisé la nouvelle sur Instagram.
L’article