Le «roi du silence» signe un contrat à 900 millions de dollars

Le tiktokeur Khaby Lame vient de conclure un deal historique à 900 millions de dollars. Au programme: la cession d'une partie de sa société à un grand groupe, mais aussi la création d'un double virtuel piloté par l'IA.

Khabane Lame, plus connu sous le nom de Khaby Lame, est aujourd'hui le plus grand tiktokeur de la planète. Suivi par plus de 160 millions de personnes sur TikTok et 77 millions sur Instagram, le comédien a bâti son empire sur un humour satirique et pince-sans-rire.

A seulement 25 ans, il vient de franchir un nouveau palier en signant ce que beaucoup qualifient déjà de «contrat du siècle».

Concrètement, Khaby Lame a conclu un accord de rachat et de partenariat stratégique avec la société Rich Sparkle Holdings. Ce deal de 900 millions de dollars offre au groupe l'exclusivité des droits de commercialisation de la marque Lame. En contrepartie, la star des réseaux sociaux devient l'actionnaire majoritaire de Rich Sparkle Holdings.

Signé le 23 janvier 2026 pour une durée initiale de 36 mois, cet accord est l'un des plus gros jamais réalisés par un créateur de contenu indépendant. C'est un tournant historique: jamais une marque personnelle n'avait été monétisée à une telle échelle.

Un jumeau numérique pour être «présent 24h/24»

Au-delà des chiffres vertigineux, Khaby Lame a également donné son feu vert pour le développement d'un jumeau numérique généré par intelligence artificielle. Selon The Times of India, cet avatar pourra être utilisé pour des publicités et des promotions sans que le créateur n'ait besoin d'être physiquement présent.

Grâce à ce double virtuel, les marques pourront lancer des campagnes simultanées dans plusieurs pays, même quand l'Italien d'origine sénégalaise n'est pas disponible.

Cet avatar devrait incarner sa personnalité «24h/24» en reproduisant son apparence caractéristique et son humour unique. Chaque clip n'aura alors plus qu'à être validé par son équipe.

L'aventure de Khaby Lame a débuté en 2020, en pleine pandémie. Ses vidéos de réactions muettes face à des «lifehacks» (astuces de vie) inutilement compliqués sont devenues virales en un temps record. Le secret de son succès ? L'absence totale de parole, rendant son humour universel et compréhensible aux quatre coins du globe.

