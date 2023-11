Vidéo: watson

Ce challenge TikTok va peut-être ruiner votre couple

Une tendance devenue virale sur TikTok consiste à interroger son partenaire lorsque l'on observe un oiseau. Un test qui s'avère être basé sur de véritables expériences psychologiques.

Plus de «Divertissement»

Les réseaux sociaux sont partout et s'immiscent dans nos vies au point d'être devenus de vrais outils sociologiques qui peuvent en dire beaucoup sur les rapports de genre.

Récemment, des femmes américaines ont découvert le «degré de masculinité» de leur partenaire en demandant à leur compagnon à quelle fréquence ils pensent à l'Empire romain. Le résultat fut plus que surprenant dans la plupart des cas.

On en parlait ici : A quelle fréquence pensez-vous à l’Empire romain?

Mais oublions les gladiateurs quelques minutes pour nous intéresser au «test de l'oiseau» qui permettrait d'évaluer la santé et la longévité d'une relation. Une théorie qui n'est pas nouvelle puisqu'elle est étayée par des recherches menées par l'Institut Gottman, un cabinet canadien fondé dans les années 1970 par le docteur en psychologie John Gottman, un scientifique ayant dédié sa carrière à décrypter les mécanismes amoureux.

Alors, c'est quoi ce «bird test»?

Tout part évidemment d'une vidéo publiée sur TikTok par une certaine @alyssacardib fin octobre. Dans sa vidéo, elle explique le concept en ces termes, qu'elle applique à tout son entourage:

«Lorsqu'un partenaire souligne quelque chose qui pourrait être considéré comme insignifiant à l'autre personne, comme voir un oiseau à proximité, l'autre personne répond-elle avec un réel intérêt ?»

Dans un sens plus littéral, le test des oiseaux consiste à montrer un oiseau à votre partenaire et à observer sa réaction.

Depuis, d'autres utilisateurs de TikTok ont filmé leurs partenaires en les mettant à l'épreuve. Le hashtag #birdtest a accumulé plus de 6 millions de vues sur la plateforme.

Une autre tendance Tiktok, un peu plus physique: Cette tendance va vous rendre fou

Ainsi, ce qui permet de juger ce fameux test consiste à analyser les réactions de la personne concernée. Si la personne réagit, par exemple en demandant : «Où ça?» et cherche à en savoir plus sur les raisons pour lesquelles vous êtes intéressé par l'oiseau, il y a de fortes chances que vous entreteniez une relation solide et durable, selon les partisans du test. Alors que si la personne ne semble pas se soucier de l'oiseau et ne fait aucun effort pour exprimer son intérêt, la relation est censée être moins saine.

En réalité, le test des oiseaux n'est qu'une simple métaphore conçue pour mesurer la fréquence à laquelle une personne répond à une connexion positive avec son partenaire, que ce soit par l'affection, l'affirmation ou simplement n'importe quelle attention.

Ainsi, dans les faits, le Docteur Gottman a testé l'importance de la théorie que sous-tend le test des oiseaux avec des recherches qu'il a menées sur de jeunes mariés. Résultat, le test soumis à des couples restés mariés depuis 6 ans répondait favorablement à une connexion positive dans 86% des cas, alors que les couples qui ont divorcé ne l'étaient qu'à 33%.

Désormais, vous saurez quoi demander à votre partenaire la prochaine fois que vous verrez un moineau.